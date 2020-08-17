【新冠肺炎】貨櫃碼頭商會：碼頭運作正常　宏記休息室已停用

▲ 貨櫃碼頭迦會發聲明稱，宏記休息室已經消毒並停用。（資料圖片）

疫情未息，葵涌貨櫃碼頭群組在過去兩日，新增36宗確診個案，其中宏記港務操作錄得一批無病徵個案。香港貨櫃碼頭商會今（17日）發聲明稱，現時葵青貨櫃碼頭運作正常，商會成員正與政府緊密合作，採取一切必要行動，遏止病毒在港口範圍內傳播。

今再添31宗本地感染 葵涌貨櫃碼頭群組再多2人感染及1宗初步確診

昨日宏記港務再多33人確診 不少為無病徵個案

貨櫃碼頭商會發言人表示，據了解，宏記港務員工已撤離有關設施，衞生防護中心亦已安排所有任職員工隔離檢疫，有關休息室已消毒，且不再使用。

發言人稱，葵青港口佔地總面積達279公頃，聘用了不同承辦商。各承辦商員工主要是獨立工作，與其他公司的員工亦少有互動。橋邊理貨員需要在貨船上工作，但主要工作範圍處於室外，無需進入駕駛室及其他室內區域。另外，貨櫃碼頭營運商亦有另外加設休息地方，並將員工分組，盡量減低交叉感染的風險。

所有商會成員均已採取嚴格措施，共同努力確保碼頭職員的健康和安全，並儘量減少對港口 使用者的影響。所有相關區域包括休息室、辦公室、車輛，食堂及穿梭巴士經已消毒。商會要求所有員工在碼頭工作時務必佩戴口罩，並採取措施，盡量減少不同員工群組之間的面對面接觸。

商會稱，葵青貨櫃碼頭一直肩負起運送大量食品、醫療用品及其他日常必需品到港的使命，維持港口的正常運作對全香港市民的日常生活至關重要。

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責任編輯：吳卓峰