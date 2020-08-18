【迴光物語】感激家人支持追音樂夢　Jer：從前沒有正職只靠busking也支持我

▲ Jer推出第二首個人單曲。（黃建輝 攝）

MIRRO成員Jer（本名柳應廷）推出第二首個人單曲《迴光物語》，為了MV，Jer和團隊在酷熱天氣警告下行山到蓮蔴坑礦洞取景。從沒有行過山的好兄弟Anson Lo也仗義幫忙MV拍攝。Jer更透露《迴光物語》是承接《水刑物語》的故事。

蝙蝠洞拍《迴光物語》MV

這次拍攝MV需要走2個小時山路才到目的地，Jer接受TOPick訪問稱：「我本身也會行山，所以行山對我來說不是很大的挑戰，但阿Lo從來沒有行山，他也覺得行山很好玩，去到最高點看風景的體驗很難得。有很多工作人員也覺得很辛苦，但中間的經驗是很難忘。」

拍攝MV的礦洞是一個蝙蝠洞，所以拍攝過程會有蝙蝠飛過：「我們沒有趕走牠們，因為這是蝙蝠的家，不能趕走主人家。當下不能呈現出害怕，唯有逼使自己克服，其實牠們在我身邊飛過時會嚇親。」

【蝸牛】Anson Kong憑歌提醒自己已成長 Anson Kong自問非滿分男友：以前拍拖較自我

▲ Jer和團隊在酷熱天氣警告下行山到蓮蔴坑礦洞取景。

【Burn Out】Anson Lo新歌令花姐獻出第一次 首次單戀網上示愛以失敗告終【有片】

花姐累倒坐地下

由於拍攝當日花姐未能同行，但看景時花姐也有和我、導演、工作人員上去視察環境。花姐曾說過自己已對很多行山邀約放鴿子，令Jer非常感動花姐願意同行：「花姐永遠是我的最後把關人，過程對她來說真的很辛苦，她行到一半時更坐在地上，她回憶自己當PA的年代才出現這個狀況，我想沒什麼人可以看到花姐坐在地下，她真的很落力。」

▲ Anson Lo捱義氣陪Jer登山。

因為當日工作人員較少，Anson Lo剛好有空，便被Jer挾持上山，Jer告訴從來沒有行山Anson Lo：「花姐也行到，你不會走不到的。」

Anson Lo聽後覺得很有道理，親身體驗後才知道辛苦：「阿Lo是一個很貪靚的人，不會讓自己很熱、出汗的情況出現，他喜歡待在冷氣的地方，所以今次他作出很大犧牲。」

感激家人支持追夢

Jer表示《迴光物語》是承接《水刑物語》中的光，新歌就訴說在失去光的照耀下我該如何走下去。

Jer形容自己以前去到陌生環境，是很容易不知道自己該如何走下一步的人，因為玩音樂才變得有決定能力，知道自己該如何走：「以前花姐、《造星》工作人員都說我是一個不太說話的人。MIRROR兄弟更見證我由封閉到可以講出自己感受。」

▲ Jer感激家人支持。（黃建輝 攝）

Jer認為沒有清晰的方向時也不能自我放棄，可以走出屬於自己的道路，當有負能量時，先走出第一步，之後就會有答案。

一路以來，Jer父母非常支持兒子追夢：「從前沒有正職只靠busking唱歌玩音樂到現在父母也支持我。其實入MIRROR前，我也曾擔心生計的問題，能不能糊口，當時是一個未知的決定，但家人也給了我很多信心和鼓勵，覺得我喜歡便去做，家裏的事情不用想太多。」

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

Makeup:Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup centre

Hair:Denny Ku @ Chic Private I Salon

Wardrobe :YOOX

記者：鄭嘉瑤