東鐵線新訊號系統5月測試事故　港鐵報告稱由人為及操作程序不當引起

▲ 東鐵線新訊號系統5月測試時發生事故，港鐵報告稱事故由人為及操作程序不當引起。（資料圖片）

港鐵東鐵線的新訊號系統曾在5月下旬的非行車時間進行測試，惟在5月23日和25日測試期間出現3次意外，令測試一度中止。港鐵公司今日（17日）發布有關事件的調查報告，並指事件是由人為因素或操作程序引起。

3宗事件中，2宗發生於5月23日，另1宗發生於5月25日。

5月23日的第一宗事件，是車務控制中心的顯示系統出現短暫未能實時顯示訊號。報告結論是測試過程中，「自動列車監控子系統」的一項數據記錄功能被啟動，引致系統控制台上的線路圖灰屏。港鐵公司指，有關數據記錄功能不會在正常列車服務時應用。

另一宗事件是聯鎖系統電腦關閉。報告認為事件是聯鎖區域內4部安全電腦的其中2部在測試過程中被同時關閉，而非順序關閉而引致，事件屬程序失誤。

最後一宗事件是一列測試列車朝錯誤方向啟動，並駛過一個未有前進指示的燈號。港鐵公司指，事件由人為因素引起，事發時列車自動保護系統一直保持運作，確保隨後的其他列車在非行車時間安全運行。

港鐵公司機電工程總管梁志立先生表示，港鐵公司十分重視以上事件，全面調查報告已於8月17日向政府提交，而機電工程署已審視及接納相關報告。港鐵公司亦已就此實施了一系列改善及加強措施，預防同類型事件再發生。

港鐵公司重申這三宗事件是於測試期間發生的，均由人為因素或操作程序引起。三宗事件發生期間，列車自動保護系統一直維持正常運作，而列車之間亦一直保持充足的安全距離。

TOPick記者正向機電署查詢，暫時未有回覆。

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記者：陳梓蔚