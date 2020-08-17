【新冠肺炎】台灣新冠疫苗正式進入人體臨床試驗　最快明年中可推出接種

▲ 台灣的食藥署今日（17日）公布，已有條件核准國光生技新冠疫苗進入一期臨床試驗。

新冠肺炎疫情肆虐全球，各國目前正爭相研發疫苗抗疫。台灣的食藥署今日（17日）公布，已有條件核准國光生技新冠疫苗進入一期臨床試驗，國光生技亦成為台灣首家進入第一期人體試驗廠商。

據食藥署藥品組科長張連成指，國光第一期人體實驗預計將在台大醫院收集逾60名健康受試者，先做安全性和毒性試驗。張連成指出，國光可先篩選合格受試者，待補齊安全性數據，經衛福部審查通過後，就可實際讓受試者接受注射。

國光生技自行開發的新冠肺炎候選疫苗，日前於台大醫學院實驗室進行疫苗抗體中和試驗，結果在小鼠血清中發現具高力價中和抗體，證實小鼠試驗有效，將進入人體臨床試驗。

據衛福部食藥署藥品組副組長吳明美指，國光生技的第一、第二期臨床試驗最快將於明年3月執行完畢，如果執行結果均順利、顯示疫苗對人體安全且具保護力，那麼估計這款疫苗最快能在明年上半年經官方核准上市，讓民眾接種。

全球研發新冠疫苗進度一覽，其中英國牛津大學疫苗料9月面世，詳情及定價請睇【下一頁】

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責任編輯:羅嘉欣