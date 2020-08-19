【公屋仔上車】公屋出身感激父母出首期置業　森美謹記父訓︰做人要知足不怕蝕底

▲ 森美有今天的成就，全賴父母的家教，他一直謹記父母的教誨，做人要知足常樂。

在新冠肺炎疫情初期，森美的父母因踏上郵輪「鑽石公主號」，一度成為焦點。獲包機返港後，森美爸爸因壓力太大「生蛇」，除擔心染疫之外，更自責連累兒子飽受批評。森美感言父母從來只為他切想，供書教學更付首期助他上車。為報答父母，他從小就生性勤奮，並銘記父訓︰知足常樂。

森美的出身，如很多香港基層孩子，兒時住板間房，之後上公屋，到現在住私樓。他坦言當年買樓上車，全靠父母努力捱出頭支付首期，至今他仍努力供樓中，將來供滿後，或許會轉贈給子女住，他和太太陳雅嫻（Veronica），住哪兒都一樣快樂。

我都要靠父母上車，更何況現在樓價高企，疫情之後會否下跌無人知。我都沒有能力搵好多錢，只希望子女安穩、有地方住就夠。不過我常對他們說，不要打算「成功靠父幹」，將來要努力工作賺錢養自己。

▲ 疫情下無工開，森美有失亦有得，現可以每星期與家人聚餐。（相片由受訪者提供）

供兒子英國讀書年花60萬

因擔心樓價愈來愈貴，森美原打算為子女看上車盤，但一場疫症令森美的工作大減，擔心兒子英國讀書的財政問題，連能否供讀英國大學也是未知數。

▲ 兒子因英國疫情嚴重返港，森美把握額外的父子時光，不斷教兒子做人的道理，「有次我們傾何謂passion，晚上11時傾到2時！」（相片由受訪者提供）

他屈指一算，兒子在英國讀書月花5、6萬，一年要花約60萬，如果女兒都去就要花過百萬；由中學至大學要讀6、7年，還有基本生活使費，真是很大開支。他坦言，要用3分1人工去供兒子英國讀書頗吃力，現在受疫情影響，他預計未來幾年的收入都受影響。

現在我是用積蓄去供他們讀書，不再供得輕鬆，但仍然負擔到，都算幸運。

▲ 森美自小在板間房及公屋長大，父母都努力打工養家。（相片由受訪者提供）

消防爸爸兼職揸的士養家

他的心態與其父母一樣，自己生活差一點沒所謂，一切都以孩子為先。森美爸爸以前任職消防員，兼職的士司機，腳踏實地工作為兒子供書教學。森美於中一入讀聖士提反書院，連同寄宿的學費是一個重擔。他考得上，爸爸都盡力供。

後來因家住葵涌太遠，兼寄宿學費高昂，森美於中三轉校至喇沙書院。他看到父母為養家打幾份工，睡眠不足，自自然就知道要努力，「所以我自小讀書好勤力。」

▲ 小六時的森美已經勤奮讀書，中一考上傳統名校。（受訪者提供相片）

爸爸捱了多年，終有能力買的士自己開車做生意，繼續安守本份工作。森美笑稱父母若有炒賣的士牌，或許已經置富，自己可以做「二世祖」。

我記得媽媽買第一個的士牌約20多至30萬，最後以300多萬賣出，升值10倍，之後他們都是買一架的士就自己開車做生意，沒有炒賣。你可以說他們蠢的，哈哈！

▲ 森美爸爸教導，不要認為你是一家之主甚麼都可以做，作為男人凡事都要忍一忍欲望，「所有嘢都壓低少少，就會做得好一點。」（森美IG圖片）

父母生活簡單 上郵輪住內艙房

森美現已在娛樂圈站得住腳，生活安穩，父母亦安心退休四出遊玩，但沒有要求森美上繳家用，應留來養妻活兒。故當父母受困於染疫郵輪「鑽石公主號」時，被揭只入住最平價的內艙房，森美一度被誤斥為不孝子。

父母沒有要我給家用，可想而知他們「幾搵到」，哈哈！其實我們是一個知足的家庭，父母自小教我不必擁有太多錢，都能得到快樂，享受生活不必用很多金錢去換取。做人亦不要怕蝕底，要待人友善，對得住自己。

▲ 森美雖然想為子女出首期買樓，但不能這樣教育，會讓他們覺得凡事可以靠父母，墮入「享樂主義」。（黃建輝攝）

森美坦言對於父母上「鑽石公主號」毫不知情，出事後才得悉。初時森美沒有公開事件，直至船上的疫情愈趨嚴重，他們和其他港人非常害怕，才讓森美說出來讓外界關注，最終獲得包機返港。

自責連累兒子 父返港後「生蛇」

父母雖安然度過難關，但自覺連累了兒子飽受批評，但在娛樂圈打滾25年的森美，早已習慣外界的種種聲音。

他們不太擔心自己，只是擔心我。我有向他們解釋，藉此令他們更明白我的工作，眼光一定會有，要學識如何面對。只要我告訴他們沒事，他們就會沒事。

別人的眼光，森美毫不在乎，最在意是爸爸因在船上壓力太大，返港後出現過濾性病毒過多「生蛇」，一個多月後才漸漸康復。

▲ 森美大嘆13歲的女兒不再與她分享日常，想做一個「潮潮哋Cool dad」去吸引她，「好似追女仔，仲辛苦過追老婆。」（相片由受訪者提供）

夫妻之道一字記之曰︰忍

現在父母都不敢周圍去，只會每周與兒子家庭聚餐，更珍惜家人相處的時光。森美更力讚自己的廚藝大躍進，由不擅下廚至煮出節瓜粉絲煲、沙嗲牛肉粉絲煲等，「每道餸我都看了4、5條片，然後煮2次，難食極有限。」

以往兩父子很少談及婚姻觀，爸爸返港後也盡吐心聲，教兒子一字記之曰——忍，所有男人都應該學。

無論發生甚麼事，「忍」就可以了。太太有甚麼不對，忍；見到其他靚女，忍足一生。

▲ 森美剛推出了2本新書《孤獨的資優生》及《差不多世界》，大談愛情觀及分享生活雜談。（黃建輝攝）

《過街英雄》獲前特首點名感「驚喜」

森美被批評又何止一次，最近森美首當男主角擔正TVB新劇《過街英雄》，播出前被前特首出facebook帖文點名要求禁播，曲線為劇集宣傳，森美對於獲前特首「寵幸」感到受寵若驚。

好「驚喜」呀……劇集竟然被前特首禁上？幸好他再出帖文澄清，一套小劇能夠得到前特首出2次帖文，真是很難得。

▲ 森美於劇集《過街英雄》首次擔正做男主角，在劇集中後段的他會變得富有正義感，讓觀眾感受到不一樣的森美。（劇照）

森美在《過街英雄》有不少動作場面，有得吊威也、打架，性格貪玩的他可謂過足戲癮，還揚言很多動作場面都親身上陣，獲武術指導大讚做得好，替身都「慳返」。可是拍攝其中一場捉賊戲時，撞傷重要部位兼扭傷腳，要「跛腳」拍攝足足一個月。

劇集去年早於馬來西亞及網上播放，森美父母已率先捧場，覺得其演繹很有趣，令森美感到鼓舞。他希望香港人在疫情期間，在劇集中得到歡樂，尤其適合一家大小收看。「劇集講正義感，可以反映到不少社會現實，幾有教育意義的。」

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記者︰林綺玲

場地︰水雲間 Waterfront Bar & Terrace