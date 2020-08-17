【反黑路人甲】湯怡「眼鏡娘look」俘虜宅男　自爆與王浩信拍親熱戲提心吊膽：他氣場很勁

▲ 湯怡出席《反黑路人甲》宣傳活動。（東星圖片）

TVB劇《反黑路人甲》一眾演員王浩信、張振朗、湯怡、馮盈盈、高海寧、徐榮、賴慰玲、許家傑等為劇集宣傳。

當中湯怡在劇中的「眼鏡娘」造型成功俘虜不少宅男，她表示很高興獲觀眾欣賞，笑稱在第1集轉身回望一幕，被朋友讚似拍洗頭水廣告。

▲ 湯怡憑《反黑路人甲》吸納一批新粉絲。（東星圖片）

她預告往後會有第1集更大膽的演出，而且自覺得比之前與陳家樂在《死因無可疑》中有親熱戲更激：「因為與家樂太好朋友無感覺，但浩信氣場很勁，搞到我提心吊膽。」