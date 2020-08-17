【反黑路人甲】湯怡「眼鏡娘look」俘虜宅男 自爆與王浩信拍親熱戲提心吊膽：他氣場很勁 娛樂 19:09 2020/08/17 分享： 熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查 ▲ 湯怡出席《反黑路人甲》宣傳活動。（東星圖片） TVB劇《反黑路人甲》一眾演員王浩信、張振朗、湯怡、馮盈盈、高海寧、徐榮、賴慰玲、許家傑等為劇集宣傳。 當中湯怡在劇中的「眼鏡娘」造型成功俘虜不少宅男，她表示很高興獲觀眾欣賞，笑稱在第1集轉身回望一幕，被朋友讚似拍洗頭水廣告。 ▲ 湯怡憑《反黑路人甲》吸納一批新粉絲。（東星圖片） 她預告往後會有第1集更大膽的演出，而且自覺得比之前與陳家樂在《死因無可疑》中有親熱戲更激：「因為與家樂太好朋友無感覺，但浩信氣場很勁，搞到我提心吊膽。」 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【反黑路人甲】高海寧從情傷中成長 高Ling：現實沒有童話式愛情 18:04 2020/08/14 【反黑路人甲】高海寧從情傷中成長 高Ling：現實沒有童話式愛情 【反黑路人甲】王浩信重演喜劇之王＋英雄本色經典場面 監製揭星爺非唯一致敬來源【有片】 09:47 2020/08/15 【反黑路人甲】王浩信重演喜劇之王＋英雄本色經典場面 監製揭星爺非唯一致敬來源【有片】 【反黑路人甲】32歲湯怡扮學生穿校服零違和 靠3招保24吋纖腰好身材【多圖】 17:01 2020/08/14 【反黑路人甲】32歲湯怡扮學生穿校服零違和 靠3招保24吋纖腰好身材【多圖】 湯怡 陳家樂 王浩信 電視劇 電影 死因無可疑 娛樂人物職業 演員