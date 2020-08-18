【女性自強】三指鋼琴家大學教音樂鼓舞同路人　勇敢追夢擁抱生命的不完美

▲ 三指鋼琴家黃愛恩博士鼓舞同路人克服障礙學習音樂。

當遇到逆境或疫情來襲時，人難免灰心喪志。而黃愛恩（Connie）天生只有3根完整手指，小學期間每年進出醫院接受外科矯形手術，捱了不少苦頭，卻因自小熱愛音樂及彈鋼琴，及後赴美深造完成民族音樂碩士及博士學位，成為「三指鋼琴家」一路走來全是生命見證。Connie以自身經歷勉勵了不少學生及同路人，擁抱生命，艱險我奮進。

▲ 3年前出版自傳《手尋夢想──三指鋼琴家的生命樂章．黃愛恩Connie Wong真人故事》的Connie，也很愛看名人傳記，發現他們成功背後都是靠熱誠去追夢。（被訪者提供圖片）



自取得美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）博士學位後回港，三指鋼琴家黃愛恩博士先後於香港中文大學、香港演藝學院、香港恒生大學兼任助理教授，教授世界音樂，同時教授先天手指有缺陷的學生彈奏鋼琴。

黃愛恩於2010年獲選香港十大傑出青年，主講過數百場在學校、醫院、監獄、商業機構等舉行的分享會，亦常應邀到美加及亞洲等地擔任演講嘉賓及作鋼琴演奏，如斯風塵僕僕，只因她希望以生命影響生命。

Connie與同是博士的余仕揚牧師結婚後，育有兩名現為5歲及3歲的兒子，履歷精彩豐富得猶如人生勝利組，她不諱言自己也有ups and downs，尤其是現時第三波疫情反覆肆虐，更令人心情低落。

「我會多做一些令自己開心的事，如勤做運動，也會多聽音樂，就算只可練琴半小時也很好，因為是Me Time，過程中令我很relax。加上留家抗疫多了時間與小朋友一起入廚，如焗蛋糕、麵包等，都令我心情開朗。」虔誠基督徒Connie深信「喜樂的心乃是良藥」：「大家不單要keep住身體健康，心靈健康也很重要，所以我亦會刻意與一些有好多正能量的朋友傾偈、互相鼓勵。」

透過音樂尋回自信

Connie只有兩隻拇指和右尾指是完整的，其餘7隻手指皆呈短粒狀，過往手術所受的皮肉痛苦，她坦言已印象淡忘，倒是別人的冷言冷語仍記憶猶新。

小時候的我也會懷疑自己這雙手是否祖先做壞事的報應？現在回頭看，絕對不是咒詛，反而是恩典，因為信仰改變了我的看法。 我的缺陷是比較外在可見，但我的生命卻是獨特而與別人不一樣。過往經歷的困難不會是白受，反而能轉化為送給別人的祝福，同時推動我去尋找人生目的及意義。

▲ 2019年，獲頒「旭茉JESSICA」成功女性大獎。 （被訪者提供圖片）

她抱持一個使命，就是想成為手指不健全孩子的同路人，教他們彈琴，希望透過音樂幫助他們尋回自信。

有一對居住澳門的父母看畢我的報章訪問，在Facebook inbox我約見面，想我教他們女兒彈琴。 這女孩只有3隻手指，拇指是由腳趾移植，右手前臂也缺少了一條骨，手部活動範圍受阻，卻無阻她隔星期花大半天舟車勞頓到香港學琴的決心，並堅持了兩年。這些年來愈教得多不同cases的小朋友，就會發現是他們反過來鼓勵、激發我，令我想花更多心思去教他們學琴。

▲ Connie早前進行對比實驗，利用肌電圖記錄演奏曲子時，其手部、膊頭每一節肌肉的活動及電流，反映腦神經 系統運動區域的運作。（被訪者提供圖片）

Connie希望幫助到更廣闊的受眾群，如患上中風、柏金遜、腦退化等病人，以及因交通意外而半身不遂人士，而正與其童年主診骨科醫生梁秉中教授，合作做一項有關手指有問題的人其腦部可塑性的醫學研究。

「梁教授一直覺得我的腦跟別人不一樣，因缺乏一些手指，腦內的相關部分理應會被idle，卻因透過彈琴而reactivate了。所以他找來腦科專家、機械工程師、物理治療師，精神科醫生組成團隊合作研究，早前我便與一位彈琴好叻的腦科專家一起做對比實驗：彈同一首樂曲，藉着肌電圖（簡稱EMG）反映我們的腦部神經區域的運作。當我彈某些跨度闊的intervals時，因為手指的限制，我的腦部會比隊友提早0.5秒提醒肌肉作出準備動作，比常人反應更快，我們會再做進一步的對比及實驗，希望發展出教材，不日會公布成果。」

女性自強學做好隊友

雙職媽媽Connie很認同香港女性的自強抗逆，於亞洲區數一數二。

「我們好multi-tasking，入得廚房出得廳堂，在家是照顧仔女的媽媽、管家、entertainer，職業上又有出色表現。其實女性是否一定要做到woman almighty？十項全能？我更在意於家庭中，成為與丈夫有默契的好拍檔，媽媽叻，爸爸都要一起叻，兩性關係才可找到平衡點；在公司又是同事的好隊友，彼此配搭，成件事才有更好效果。」Connie深明萬事互相效力之道，是叫所有人得益處。

▲ Connie欣賞大兒子懂得關愛別人，疫情期間停課留家時，更會發揮創意去自娛解悶。（被訪者提供圖片）

所以她更希望家長能反思讓子女學音樂的初衷是甚麼？她分享過來人的心得：

他們大多是為了子女前途、為了升讀好學校。我則認為小朋友成長階段，音樂扮演非常重要角色，玩運動只運作某一個腦部區域，學音樂則令整個腦部像放煙花，刺激小朋友腦部發展。 學樂器是好複雜的mechanism，要手眼腳耳心同時並用，能訓練小朋友可以好專注，對他們的社交、認知、手腦協調、情感等發展，以及培養自律、獨立性、忍耐力、自信心等，都有好大幫助。市儈一點說，學校不應該cut音樂科，反要加強。

▲ 2019年，Connie出席英華書院的講座及演奏鋼琴，她最愛的樂曲是《奇異恩典》：「我能活到今日都是靠上天 的眷顧及恩典，無論人生高低，每次聽或彈這首歌時都會好感動。」（被訪者提供圖片）

一直努力推廣音樂的Connie，希望其學生能有更大的發展空間，她又可會栽培兩個兒子繼承衣缽？

我寧願先培養他們學識欣賞音樂、鍾意聽歌唱歌，以唱遊引發興趣，所以都是學校因疫情而停課時，才開始教他們彈琴，只是睇簡單樂譜、用手指篤幾個音彈一些歌仔，不是正規定時上課。他們才3歲、5歲，如果太pushy，對他們手指發展也不太好。

Connie與丈夫更重視以身教培養兒子的品格，懂得關愛別人、有同理心，能成為愛惜生命、擁抱生命、負責任的人。



記者：鄺素媚