【Netflix劇集】首部丹麥原創劇集《慘雨》　人心詭詐比殺人病毒更恐怖

▲ 《慘雨》第2季開始黑化的Rasmus，學懂如何操控病毒，執着於傳染給所有人等如拯救世界，那就不再自覺是怪人了。（劇照）

香港人歷經2003年沙士這場「戰疫」，現又與全球各國一起力抗新冠肺炎，對於看不見的殺人病毒，自是恨之甚深。Netflix首部丹麥原創劇集《慘雨》（The Rain），卻形象化地將恐怖病毒演變成一場催命雨，末日危機背後隱藏比病毒更惡毒的人心詭詐。

上周四推出壓軸第3季的Netflix首部丹麥原創劇集《慘雨》，描述一場雨水帶來的無情病毒，橫掃斯堪地那維亞（Scandinavia），幾近滅絕北歐所有人口，一切人類文明消失無蹤。

劇中生靈塗炭的末日慘況，其實跟近月新冠肺炎疫情掠奪近74萬人性命、重創全球經濟，相當呼應，堪稱最攞景又贈慶的抗疫留家煲劇之選。

2018年5月推出首季8集的《慘雨》，試圖藉較寫實貼地的方式，敘述一個既驚慄又帶科幻懸疑味道的末日故事，充滿年輕人做事的莽撞、傻勁與激情。

▲ 《慘雨》成功營造北歐的冷冽氛圍、末日的無力感，反映當地人對於日照時間短、經常下雨導致憂鬱的深層恐懼。（劇照）

病毒靠雨水傳播

《慘雨》首集甫開場10分鐘，節奏與氣氛緊迫得讓觀眾透不過氣，火速帶大家跟隨女主角Simone從日常生活走進末日世界。

毒雨欲來，Simone被科學家父親Frederik從校園匆忙帶走，會合弟弟Rasmus和母親經歷一場高速公路飛車，一家四口及時躲進一座逃生資源充足的地堡。一種靠雨水傳播的病毒隨即降下，父親失蹤、母親枉死，Simone只好與弟弟相依為命地在地堡生活，一躲6年。

兩姊弟再次呼吸新鮮空氣時，已發現文明先進的丹麥，回到弱肉強食的原始世界，首都哥本哈根也變成末日失樂園。他倆與一群年輕倖存者踏上尋找安全之地冒險旅程，亦渴求解開病毒之謎。

▲ 一場毒雨令文明先進的丹麥變成末日失樂園，首都哥本哈根地標如主題公園Tivoli Gardens也淪為廢墟。（劇照）

首季講述一群互不信任的團隊一起共存求生，每個人背後都有其故事，他們一開始所展現的言行並非個性本質，接續每一集分別帶出5位倖存者的前世今生，見證過去的種種造就了今日的他們。

看似無情的Martin曾因無法狠心而造成無可挽回的遺憾；Beatrice為達目的曾耍伎倆及說謊；被朋友稱讚為好人的Jean卻因害怕引發激動釀成悲劇；沒有歸屬感的Patrick如何尋回真我；對信仰相當虔誠的Lea視降雨災難為神蹟與救贖。

▲ 相愛的Simone與Martin歷經不少患難與分離，一起同行尋找解藥，可會走到最後？（劇照）

揭開生化危機人禍陰謀

去年5月上架的第2季則由首季的末日逃亡，進化到超能力醒覺，劇情走向也似是superhero片種套路。

自小體弱重病的Rasmus，被父親注入品質最純正的病毒到體內而痊癒，更逐漸學懂控制病毒的異能。Rasmus既是免疫者，也是Patient Zero，能成為終極病毒解藥，可以製作疫苗拯救世人；同是傳染原，可以害死全人類，身份極其關鍵。

Simone就肩負起保護Rasmus又要救世的重任，是全劇最重戲份的主角。

▲ 救子心切的科學家Frederik，在生化科技公司Apollon研發致命病毒及其解藥，種下禍根。（劇照）

劇情指病毒能與花草樹連結，其實滅世病毒非天譴乃人禍，背後另有終極Boss：Frederik任職的生化科技公司Apollon。

降下病毒雨的種雲科技，只有Apollon可以做到，當全世界都等待他們製作疫苗拯救世人，其實釋放病毒就是主理人Sten的陰謀，他用目前已知最危險的疾病，作為控制世界的方法，甚至有意利用病毒作打仗的生化武器。疫下煲劇，這些情節難免易令觀眾有所聯想。

《慘雨》宣傳語是「Stay Dry Stay Alive」，每集名字更似是抗疫信條，如「留在室內」、「避開城市」、「懷抱信念」及「與朋友保持緊密聯繫」等。

而第3季更講及有一株花的汁液能殺病毒，同時靠病毒生存，跟Netflix人氣韓劇《屍戰朝鮮》的生死草，有異曲同工之妙。

▲ 劇情指病毒能與花草樹連結，第3季更講及有一株花的汁液能殺病毒，同時靠病毒共生。（劇照）

《慘雨》雖然成功營造北歐的冷冽氛圍、末日的無力感，可是雷聲大雨點小，情節粗疏犯駁、邏輯不通，跟同樣是3季完結、層層闡述時空穿越劇情的Netflix德國燒腦神劇《闇》（Dark）相比，兩者差距就像德國與丹麥相隔波羅的海般遙遠。



《慘雨》全3季已在Netflix上架



記者：鄺素媚