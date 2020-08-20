【外賣優惠】中環上班族歎特色抵食外賣　蘭桂坊蘇豪區選擇最多【內附連結】

▲ 中環有不少特色餐廳，在疫情期間推出外賣美食，如蘇豪區的Kinship餐廳便有全新的3道菜250元外賣晚市套餐，有頭盤、主菜及甜品。(餐廳提供)

在疫情下，外賣需求十分大，故差不多每間餐廳都加入提供外賣行列。中環區有不少餐廳，部分更極具特色，以下精選一些食店便全新年土出一系列具水準的外賣美食，午晚餐市都有供應，中環人就算在公司忙足整天，一日兩餐就有着落了。

蘇豪區抵食外賣：Kinship

中環區最熱門的餐飲地段，蘭桂坊及蘇豪區必定榜上有名。這間位於蘇豪區的西餐廳Kinship在早前疫情肆虐期間曾暫停營業，但已於8月初重開，餐廳還同時推出全新午晚餐的外賣優惠，外賣午市只需88元，還包一杯飲品，相當超值，選擇有手撕豬肉三文治配椰菜絲沙律及燒烤味薯條、脆豬腩肉沙律配泰式沙律及花生、以及南部風味炸雞配栗米粥及墨西哥朱古力辣醬等等。

▲ 晚市外賣套餐的主菜可選香煎鱸魚，皮脆肉嫩。(餐廳提供)

以上菜式全部伴以特色配菜，故此分量十足。午市外賣時間由中午12nn-4pm供應，可當成late lunch甚至下午茶也可以。

餐廳的晚市外賣款式也十分豐富，3道菜外賣菜式只需250元（另加一），便有齊前菜、主菜及甜品，頭盤就有焦香洋蔥意大利飯配蛋黃炸麵包喼汁和脆紅蔥頭，又或本地有機番茄伴自家製辣椒醬新鮮香草和花生等等。

▲ 沖繩豬柳配香料粟米粥椰菜沙律和墨西哥Mole醬，是晚市的主菜之一。（餐廳提供）

至於主菜就有3款選擇，其中可挑肉質鮮嫩的沖繩豬柳配香料粟米粥椰菜沙律和墨西哥Mole醬；素食者則可選祖父的西蘭花配醃甜菜莖醃橄欖和腰果牛油，味道滿有層次感。

甜品同樣精采，有以焦糖香蕉、海鹽焦糖和新鮮忌廉炮製而成的香蕉太妃批，賣相精緻，是餐廳的王牌甜品。

Kinship

地址︰中環些利街 2-4號3樓

電話︰2520 0899

營業時間︰午市12nn-4pm、6pm後只作外賣

自設外賣平台：蘭桂坊Delivery Direct

至於中環另一熱門的飲食集中地蘭桂坊，也有不少外賣之選，其中蘭桂坊餐娛概念便推出自家的外賣平台—蘭桂坊 Delivery Direct，食客只要到網站，便可從蘭桂坊餐娛概念旗下的餐廳 ：Aria、Porterhouse、Fumi、Kyoto Joe 及 Tokio Joe 選購美食，部分區域更有送貨服務（必須滿800元），包括中環、上環、金鐘等。

▲ Aria餐廳的米蘭風味炸小牛肉排番茄及芹菜伴西西里檸檬，售價428元。(餐廳提供)

外賣美食有西或日式之選，包括Aria西餐廳的招牌薄餅，如松露牛肝蘑菇黑松露薄餅、 米蘭風味炸小牛肉排番茄及芹菜伴西西里檸檬 ；又或Porterhouse餐廳的BBQ烤雞、牛肉漢堡。

要食日本菜一樣有，包括Kyoto Joe的帆立貝一口燒、Fumi的精選手握壽司拼盤，又或Tokio Joe的蝦天婦羅卷盛合等等，十分豐富。

▲ Aria西餐廳的招牌薄餅：松露牛肝蘑菇黑松露薄餅，售188元。(餐廳提供)

Delivery Direct

備註︰買滿800元或以上可免運費，如訂單在800元以下要使用Deliveroo。

記者：招美寶