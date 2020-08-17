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【救救狗狗】男子離婚後將愛犬當「出氣筒」　雪橇狗被鎖2年後餓到皮包骨僅得40磅

休閒 20:10 2020/08/17

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

美國一名男子因對與前妻離婚心生不滿，竟一直遷怒於兩人過去所飼養的哈士奇作報復。

美國一名男子因對與前妻離婚心生不滿，竟一直遷怒於兩人過去所飼養的雪橇犬哈士奇作報復，哈士奇過去兩年間飽受虐待，身體出現營養不良，險遭餓死，幸最終獲得寵物組織拯救。

被鐵鍊綁兩年

據展開救援的當地寵物組織「Pet Angels Rescue」表示，當這隻哈士奇還是幼犬時，牠的前主人曾把牠當作禮物送給妻子，但哈士奇沒因此成為拯救他們婚姻的良藥，其妻子後來還是執意離婚，而哈士奇在接下來的時光亦成為男主人不滿離婚而發洩的「出氣袋」。

過去兩年間，男主人不但一直用鐵鍊綁著哈士奇，亦很少去餵飼牠，讓牠營養不良瘦成「皮包骨」，大量皮毛脫落，體重更跌至僅得40磅。

獲救時急不及待想離開

當「Pet Angels Rescue」得悉情況後即展開救援，儘管哈士奇被救時的身體仍然相當虛弱，但當自己的鐵鍊被解開時，就展現出急不及待要離開的神態。

經治療和休養後，被取名為Finn的哈士奇逐漸康復，不但體重上升至約80磅，毛髮也陸續生長，過去「骷髏狗」的形象已不復見，也在收容所時表現得很快樂。現在長有一身漂亮白毛的Finn後來被有心人收養，目前正與新主人幸福地生活着。

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責任編輯:羅嘉欣

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