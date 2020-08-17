澳門氣象局掛一號風球　料明晚掛三號波機會大

▲ 氣象局發出一號風球。（資料圖片）

澳門氣象局稱，晚上8時發出1號風球，預料維持一段時間，明晚至後日 (18至19日) 清晨發出3號風球可能性高。

氣象局表示，位於南海北部的熱帶低氣壓，大致趨向廣東西部沿岸，預料將進一步發展，並於明晚至周四（20日）為澳門帶來不穏定天氣，屆時將有較頻密驟雨及雷暴，風力達到強風程度及有陣風。

明日（18日）至周五（21日）早上適逢天文大潮，內港一帶將出現水浸，其中周三及周四（19至20日）在疊加風暴潮效應下，預料最高水浸高度約為0.5米。

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香港天文台：明早或掛一號波

香港天文台稱，呂宋附近低壓區今午進入香港800公里範圍內，組織仍然鬆散，與香港保持一定距離，今晚對本地天氣沒有直接影響。

該低壓區未來一兩日，會進一步發展成為熱帶低氣壓，逐漸靠近廣東西部沿岸至海南島一帶。按照目前預測路徑，香港風勢會在明日（18日）較後時間逐漸增強，天文台會在明早考慮發出一號戒備信號。

受到風暴影響，香港未來一兩日會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海面有湧浪。天文台會密切監察該低壓區對香港天氣的影響。

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責任編輯：吳卓峰