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賊人圖爆竊百貨店遭警方拘捕　另涉港九7宗同類案件

社會 20:44 2020/08/17

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

警方拘捕一名男子(中)。（黃傑偉攝）

警方今日(17日）拘捕一名男子涉及港九多宗爆竊案。今年3月初至8月初期間，東區、西區及灣仔發生7宗店舖爆竊案件，賊人於凌晨時份揀選保安較低地鋪，包括食肆及電器商店，以剪鉗及縲絲批破壞捲閘入內搜掠，7宗案件涉款30萬元，其中於港島一間電器店舖損失達20萬元。

警方經深入調查及翻看大量閉路電視，鎖定同一男子犯案，東區警區刑事部聯同北角分區特遣隊，昨日於深水埗採取埋伏行動，凌晨時份目標男子出現長沙灣道，並準備爆竊一間雜貨店，埋伏警員即行動拘捕賊人，警方於男子身上檢獲包括剪鉗、縲絲批及電筒等爆竊工具，被捕男子58歲姓劉，報稱無業，疑犯將會通宵扣查，案件現交東區警區重案組等一隊跟進。

警方檢獲多種爆竊工具。(黃傑偉攝)

東區警區重案組第一隊主管羅俊熹重申，爆竊案屬嚴重罪行，一經定罪可被判監禁14年，市民切勿以身試法，警方提醒店舖負責人，應加強店舖防盜，如加裝閉路電視，鎖頭及照明裝置。

東區警區重案組第一隊主管羅俊熹講述案情。(黃傑偉攝)

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記者：黃傑偉

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