馬鞍山「火人」因疫情植皮手術被押後 李生：雙臂如被螫咬般疼痛

▲ 民建聯立法會議員葛珮帆引述李先生指，現時雙臂與手均感到如被螫咬般疼痛，需不斷服用止痛藥，時而感到一陣陣的劇痛。(葛珮帆提供圖片）

去年11月11日反修例風波期間，馬鞍山發生燒人事件，當事人57歲李先生原定上月中接受第五及第六次植皮手術，唯新冠肺炎疫情嚴峻，李先生上月入院後，被醫生告知需要押後手術，李現時已回家休養，等候進一步消息。

民建聯立法會議員葛珮帆引述李先生指，現時雙臂與手均感到如被螫咬般疼痛，需不斷服用止痛藥，時而感到一陣陣的劇痛。他續指，當拉扯到骹位皮膚便會「被撕裂流血」，又不時感到暈。

李先生稱，現時每兩至三個星期便會見醫生去調校緊身衣及做物理治療，希望疫情早日過去，儘快做手術。

李先生去年11月在鞍駿街一條行人天橋，疑因政見不同與反修例人士起衝突，其後被人潑易燃液體並點火，全身皮膚5成燒傷。該名向李先生淋潑懷疑易燃液體、並點火的涉案人案發後逃去，至今仍未落網，案件列作「企圖謀殺」案。

案發時，在場一對夫婦被指旁觀喧嘩，東區裁判法院裁判官林希維，今日裁定二人公眾地方內擾亂秩序行為罪名不成立，當庭釋放。

葛珮帆指，希望律政司考慮作出上訴。她今日就裁決以電話向李生查詢，稱李生表示聽到判決後感到不開心，覺得不公道，稱當日被人追罵，「有諗過畀人打，原來仲嚴重，係畀人燒」，「實在不明白是次判決的理據何在，很無奈。」

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責任編輯：尹櫻霖