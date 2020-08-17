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【新冠肺炎】市民現抗疫疲勞出行人數回升　梁卓偉：料病毒繁殖率將回升

健康 21:50 2020/08/17

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

梁卓偉分析八達通出行數據後指，市民的出行數字有所回升，如「U型反彈」，確診數字或將回升。

本港第三波新冠肺炎疫情爆發至今，每日確診數字由高峰的三位數字，有所回落至目前的兩位數。不過，政府專家顧問團成員、港大醫學院院長梁卓偉分析八達通出行數據後指，市民的出行數字有所回升，如「U型反彈」，確診數字或將回升。

梁卓偉引述八達通出行數據時表示，市民的出行數字曾於7月底跌至最低位，但近期各年齡層的市民出行數字均有所回升，反映出市民已出現抗疫疲勞。由於本港各區目前仍出現確診，預料病毒繁殖率會回升至1的水平，到時確診數字就會反升，呼籲市民「咬緊牙根」。

他又強調，目前不應放寬包括社交距離、邊境等在內的防疫措施，應待至少1至2星期後的情況才後再作決定。當局的當務之急要儘快為貨櫃碼頭員工、在港待業的外傭和的士司機作病毒檢測，又希望大型社區檢測計劃可以在一、兩星期內全速開展。

梁卓偉又提到，目前疫情的死亡率約1.5%，預料未來將會上升至2%的水平，又估計第四、第五波疫情會在秋冬季出現，或有每日新增數百宗確診個案的情況出現。

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責任編輯:吳梓楓

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