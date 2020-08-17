【港區國安法】香港因制裁較難進外國　林鄭月娥稱會將重點轉移內地市場

特首林鄭月娥今日接受央視訪問時稱，香港因制裁等原因，現時要打入外國市場比較困難，未來必須將重點轉移到內地龐大的市場，特別是鄰近的粵港澳大灣區。

林鄭月娥連同10名中港官員，早前被美國制裁。她在專訪中稱，不會懼怕美國所謂的制裁，強調維護國家安全是光榮責任，對於此歷史時刻獲中央信任，實施港區國安法感到榮幸。

對於美國制裁或會帶來不便，林鄭指出，制裁下使用信用卡時，可能會受到限制，但有關影響的意議不大，直言面對無理手段，香港必須硬起來，而且中國所受到的攻擊越多，亦代表港區國安法越有效，她和港府官員都是非常有決心，而且立場清晰明確，不會被制裁嚇倒，又形容港區國安法有「震邪」能力，而且效果顯著，認為市民是欣然樂見，直言港區國安法所保護的，不止是香港750萬人，還有全國14億人。

林鄭形容，香港未來的機遇非常多，在經歷一年多的政治事件、公共衞生等後，應該更珍惜一國兩制，社會各界亦應以開放、了解國家發展的態度，令香港更好融入國家發展大局。

她特別提到，香港疫情持續嚴峻，感謝中央在最需要的時刻，給予香港關懷與支持，派出支援隊伍幫忙，有助香港渡過難關。她表示，對香港未來充滿信心，疫情後香港會努力恢復經濟和民生。

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責任編輯：陳宛彤