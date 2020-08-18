【日本新事】京都百年名校活化高級酒店THE GATE HOTEL　宿一宵歎靚咖啡享文創空間

▲ THE GATE HOTEL京都高瀬川by HULIC，位處京都最新藝文生活空間「立誠Garden HULIC京都」之內。（網上圖片）

雖然日本疫情吃緊，但新的旅遊設施仍不斷更新。以都會設計風著稱的酒店集團THE GATE HOTEL，先後於東京淺草雷門與銀座有樂町開設分館，均獲得旅客高評價。旗下第3間酒店、位處京都河原町的「THE GATE HOTEL京都高瀨川by HULIC」，已於7月21日開幕，最吸睛是由百年名校活化而成，完美體現城市再生的永續理念。

東京兩館「THE GATE HOTEL雷門」及「THE GATE HOTEL東京」，先後讓旅客近距離感受淺草周邊的江戶風情，以及銀座的時尚氛圍。新館THE GATE HOTEL京都高瀨川by HULIC，距離京都鬧區河原町車站步程僅3分鐘，跟人氣觀光勝地祇園、商店街四条河原町及錦市場，只是咫尺之遙！

從古代保存下來的舊京都先斗町木屋町等街道、幕末維新的歷史遺迹，散步就能抵達，地理位置超優越之外，還包含一份活化古都名所之情意，展示日本模式的古迹保育精神。

▲ 7月底日開幕的THE GATE HOTEL京都高瀬川 by HULIC，從京都河原町站步行3分鐘即達。（官網圖片）

日本許多城市活化並不採取直接拆毀舊建築等方法，而是化腐朽為神奇，在保留舊有建築骨架狀況下，再以嶄新建築工法翻新，改建為現代富生活機能的設施。

如坐落於京都中京區的「立誠Garden HULIC京都」，便是HULIC不動產以百年名校立誠小學的校舍為基礎，重新打造的藝文生活空間。其中，位處原校舍主棟2、3樓，以及新棟2樓至8樓的THE GATE HOTEL京都高瀬川byHULIC，已於上月杪盛大開幕。

▲ THE GATE HOTEL京都高瀨川by HULIC由百年名校立誠小學校舍活化而成。（官網圖片）

京都立誠小學在日本明治天皇宣布推動「明治維新」翌年即1869年落成，具有高度的文化資產價值。因此HULIC並非舊校舍推倒重建，而是保留了1927年翻修為鋼筋水泥的主棟；並且配合原先校舍的風格，在主棟後方另建了作為圖書館和商業設施使用的新樓舍「Schoolhouse」，設計既嶄新亦富和洋融合風情。

▲ 可遙望東山山景的戶外露天座位。（官網圖片）

THE GATE HOTEL京都高瀬川 by HULIC即由兩棟主要建築組成，以貼近京都風情的近代風格為設計主軸，共提供面積約32平方公尺的184間房，主棟規劃了The Gate、Classy、Scenic、Essential、Modest、Cinema等6種房型；新棟則提供Suite、Lab（Stone Box）、Lab（Floating Point）、Lab（The Remains teach us）、Grace、Connect、Study等7種房型，奢華舒適，讓旅客自行選擇合適房型。無論是想感受京都熱鬧氣氛及街景，抑或飽覽東山壯麗景色，每間房都是在呼應京都的歷史感和自然風情。

▲ 能享受高規格電影、音響設備的Cinema房。（官網圖片）

其中位於主棟校舍的房間，便可以感受到濃厚的復古氛圍，尤其是長形的窗格，完全是日式教室風，住在其中就彷彿身在日劇及電影世界中。房客只要前往8樓頂層的大廳，就可以透過整片落地玻璃窗，遠眺東山，俯瞰遍布歷史古迹的東山風景；也設有戶外式交誼廳，具有野外營地氛圍，為住客提供完整的度假環境。而餐廳及酒吧則採用現代都會風格，均擁有絕佳的無邊際賞景視野，同時提供多元化飲食選擇。

▲ 位於主棟校舍的房間，可以感受濃厚復古氛圍，長形的窗格完全是日式教室風，住在其中就彷彿身在日劇及電影世界中。（官網圖片）

Blue Bottle進駐化身綠化小店

至於素有「咖啡界Apple」美譽的Blue Bottle Coffee，新店也進駐「立誠Garden HULIC京都」1樓，除備有最受歡迎的手沖咖啡，還有近期推出的愛爾淡啤酒，店內還特別使用鄰居兼老舖「京つけもの 西利」的漬物，研發出特別的限定三明治菜單。

▲ Blue Bottle的京都第3間分店木屋町店，空間設計別具巧思，綠意盎然。（官網圖片）

「立誠Garden Hulic京都」還集結許多個性店舖，包括創意綫香文創品牌Cotoiro、咖啡外賣店Traveling Coffee、台灣知名連鎖飲料店春水堂、、發酵生活複合式咖啡吧，以及初次登陸京都的冰品店Manhattan Roll Ice Cream、高級啤酒餐廳Master's Dream House Kyoto與檸檬汁專賣店Lemonade by Lemonica。

另外還有圖書館、大型演藝廳、運動休閒廣場、停車場，以及提供當地人交流的活動空間，相信在此hea足一日也不會悶。大家唯有先bookmark這個京都新熱點，希望疫情盡快結束，「返鄉下」一遊京都藝文生活空間，扮一日藝文青也好玩。

THE GATE HOTEL京都高瀬川by HULIC

地址：京都府京都市中京區蛸薬師通河原町東入備前島町310-2

電話：+81 75-256-8955

交通：京都河原町駅步行3分鐘

記者：鄺素媚

