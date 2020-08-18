【藝術行善】東華三院150周年辦滑板畫網上慈善拍賣　助推傷健共融社會

▲ 東華三院今年創院150周年，首次與蘇富比攜手籌辦「滑板藝術網上展覽暨慈善拍賣」活動，為該院屬校學生之藝術及音樂教育籌募經費，並推廣共融藝術。（圖片由東華三院提供）

藝術可賦予殘疾人士表達自我的機會，成為他們的另一片天空，促進社會的共融和整合。東華三院今日起舉辦大型網上滑板畫展覽，並進行慈善拍賣，目標籌得過百萬元善款，資助屬校學生發展藝術及音樂。該院亦冀透過活動，締造平台，讓殘疾藝術家透過作品發聲，可不受地域限制下向本地及海外人士展現藝術天賦，從而推廣無障礙社會和傷健共融的理念。

38歲的詩敏，自幼便患上輕度智障及自閉症，情緒波動較大，當身處一些嘈吵環境或遇上未如意的事情時，會容易發脾氣或大叫，不但對自己加添壓力，身邊人要安撫她的情緒亦非易事。2010年一次機緣巧合下，詩敏接觸了畫畫，不但改善了她的情緒表現，更讓她找到創作及發展方向。

▲ 殘疾藝術家、東華三院i-dArt藝術家陳詩敏表示，畫畫是開心事，她今次的參展作品，以「屋村遊樂場」為主題。（陳曉瑩攝）

詩敏的姐姐憶述，妹妹未開始畫畫前，除了讀書以外，就只有在家中聽CD音樂、看電視等活動，

屋企始終資源有限，沒有很多機會讓她發展自己的才華。

她形容，妹妹創作力高，每次都會用小本子記錄畫下的圖案、作品等，當中對畫畫的投入及專注，成為了妹妹控制情緒的良藥，

作為家人，每次見到妹妹的作品都會感到很開心。

▲ 殘疾藝術家、東華三院i-dArt藝術家陳詩敏參展作品，以「屋村遊樂場」為主題。（陳曉瑩攝）

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一直見證詩敏創作及成長的東華三院賽馬會復康中心副院長楊美玲表示，復康人士可能不善於表達自己，但透過藝術培訓及創作，有助他們建立自信，為自己定下方向，亦可發掘到他們有著個別不同的能力、價值觀及生活體驗，憑自己才能貢獻及融入社會，讓更多人關注及了解他們的世界。

東華三院適藉創院150周年，與蘇富比首次合作舉辦大型滑板藝術網上展覽暨慈善拍賣活動，今日起至本月28日展出並拍賣57組來自中港台藝術家、演藝名人及東華三院復康機構殘疾藝術家設計的的滑板創作，包括知名華人漫畫《老夫子》的第二代作家王澤、藝人鄭裕玲、周柏豪、王苑芝、佘詩曼、任達華、蕭敬騰、名人何超蓮、甘比（劉秀樺）等作品，為該院屬校學生的藝術及音樂教育籌募經費，當中以王澤的設計價值最高，估價由5萬至10萬元。

東華三院150周年滑板藝術網上展覽暨慈善拍賣活動詳情

有6幅滑板畫作品出自東華三院5名殘疾藝術家手筆，詩敏便是其中一員，她以「屋邨遊樂場」構圖，描繪出兒時經常前往遊玩、位於葵興的遊樂場的一物一景，有她最愛的滑梯、氹氹轉、鞦韆、搖搖板及「捐山窿城堡」（攀爬遊戲組合設施）等，將成長回憶用色彩記錄下來。

另一幅將燒鵝髀、蛋撻、波籮油、雲吞麵等本地美食繪入滑板畫的作品，則由70多歲、患有輕度智障的梁日洪花上5小時，用其自創的細碎短綫畫風，一筆一劃地繪畫出來，更笑言自己「最鍾意食雲吞麵」。

▲ 殘疾藝術家、東華三院i-dArt藝術家梁日洪參展作品，以本港美食主題。（陳曉瑩攝）

▲ 殘疾藝術家、東華三院i-dArt藝術家梁日洪（屏幕右者）患有輕度智障，即使年過70，對畫畫的熱情亦沒減退。受訪當日條透過視像會議與傳媒會面。（陳曉瑩攝）

東華三院主席文穎怡解釋，今次以滑板作為慈善拍賣活動的創作媒介，除了是因應近年滑板藝術流行，更希望藉此寓意社會推陳出新，與時並進，不會原地踏步，同時展現面對挑戰永不言敗的精神。

她亦相信，殘疾藝術家的作品能參展及參與拍賣，可為他們帶來成就感，以生命影響生命。惟她遺憾今次活動因應本港疫情持續，而未能安排大眾經實體展覽觀賞作品，仍期望可凝聚社會各界不同力量，攜手推動善行，幫助構建共融社會。

東華三院行政總監蘇祐安指，每幅拍賣的作品都有個別估價，約1萬至2萬元左右，希望透過今次活動，可籌獲至少100萬元的善款，將全數資助學生發展及學習藝術和音樂，例如課程費用及資源、出外比賽經費等。

▲ 活動共展出57組滑板作品並進行拍賣。圖為其中3幅作品。（陳曉瑩攝）

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記者：陳曉瑩