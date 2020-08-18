通識教科書修訂內容出爐　刪黃藍陣營之爭

▲ 教育局推出高中通識科「教科書」專業諮詢服務，有關修訂內容昨在網上公布。 （周章文攝）

教育局首次推出自願參與的高中通識科「教科書」專業諮詢服務，有關修訂內容昨在網上公布，其中較大爭議的「今日香港」單元，未有再在漫畫描繪黃藍陣營之爭，並在法治課題多處加入港人有「守法的義務」；「公共衛生」單元亦多處避談涉中國內地的負面描述，整體用字更傾向保守、中性，並增加對中國的正面描述。

除個別出版社早前因「商業考慮」退出後，涉及6間出版社、共8套教科書的修訂內容昨日出爐，惟部分修訂內容並未有供公眾閱覽，只限相關用書教師參閱。教育局表示，會參考是次經驗，考慮加強通識科的質素保證措施，包括課本送審的可行性。

本報抽取齡記出版社的《高中新思維通識》，發現當中的今日香港單元有73處修訂，修訂版刪去舊版解釋法治是「有助保障香港居民的權利免受侵害」的字句，改為形容法治「同時推動所有人履行奉公守法的義務」，並在有關章節多處加入法治包含「守法的義務」的意思，同時取消引用高鐵「一地兩檢」方案爭議，有損害法治精神之嫌，以及2003年「反23條」遊行等事件。

身份認同章節亦未有再提及多次人大釋法令港人擔心「一國兩制」受衝擊，從而影響國民身份認同。生活質素課題中，一幅漫畫原本描繪分別身穿黃、藍衣服的兩人，為如何運用政府資源起爭執，現改為紫、綠色衣服，並由原本代表「不同陣營」變成代表「不同持份者」。

通識教科書修訂 有教師質疑刪走法治精神受損內容

而在公共衞生單元，亦有多項修訂涉及中國內地的負面描述，如在討論「沙士」反映的公共衞生問題時，舊版形容內地民眾「嗜吃野味，卻在衞生環境惡劣的地方飼養、屠宰牠們」，是沙士傳播原因，新修訂則刪去有關陳述，改引用學者稱其相信吃野味的飲食習慣，使病毒有機會經野味市場和食用而令人類受到感染。

而在討論內地與本港在傳染病及食物安全設立跨境通報機制的局限時，舊版課本指出內地部分官員或會為個人仕途等而延報或誤報疫情，又指內地食物生產商道德意識薄弱，令問題食品不斷出現。經修訂後，課本縮減了負面描述篇幅，並增加段落，強調中央政府加強監管官員行為，制定新法例規管食品安全等，令情況得以改善。

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記者：馮琪雅、徐紹軒