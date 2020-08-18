【藝術行善】首與殘疾藝術家藝術交流　本地插畫師：啟發自己更多靈感

▲ 本地插畫家Vivian Ho認為，殘疾藝術家畫畫時比常人更無包袱或壓力，創作較隨心，反而更可啟發她的靈感。（陳曉瑩攝）

東華三院今日起舉辦大型網上滑板畫展覽，並進行慈善拍賣，目標籌得過百萬元善款，資助屬校學生發展藝術及音樂，並締造平台，讓殘疾藝術家展現藝術天賦，從而推廣無障礙社會和傷健共融的理念。有參與拍賣活動的本地插畫家形容，畫畫有如每日呼吸，亦是個人抒情工具，而殘疾藝術家的創作空間無局限，與他們交流，反啟發自己更多靈感，有助個人日後的藝術發揮。

【藝術行善】東華三院150周年辦滑板畫網上慈善拍賣 助推傷健共融社會

自幼便對畫畫產生興趣的Vivian，大學時修讀經濟及藝術，約7年前成為全職插畫師，今次獲邀為東華三院創作150周年誌慶插畫，以「行善・行更遠」為名，描繪男女老幼在社區內有關生老病死的所需，她同時創作了另一幅涵蓋海、陸、空情景的作品，它們均製作成滑板畫，一同參與慈善拍賣。

▲ 東華三院邀請本地插畫家Vivian Ho創作一幅名為「行善・行更遠」的周年誌慶插畫，描繪男女老幼在人生不同階段，有關生老病死的所需。（陳曉瑩攝）

Vivian說，今次活動讓她首次與殘疾藝術家交流，形容他們創作無包袱、無壓力，隨心而行，自己從他們身上亦獲得不少靈感及啟發，

看到自己的創作可能已經公式化，要適時調整，而正常人的作風不一定正確，會有好多既有認知或概念，在尋覓靈感上容易受到局限。

她亦期望，日後有機會跟不同機構合作，創作更多元的作品。

Vivian形容，畫畫有如每天的呼吸，是自己抒情的工具，但一場至仍未完的新冠肺炎疫情，令她工作量亦減少，她盼政府可向自由身的藝術工作者，提供疫下資助。

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記者：陳曉瑩