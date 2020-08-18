通識教科書修訂　有教師質疑刪走法治精神受損內容

▲ 有通識教科書修訂後，在「今日香港」單元刪去人大釋法引起「一國兩制」受衝擊的憂慮等內容。（資料圖片）

自去年反修例風波以來，通識科教材屢被指偏頗，本身不設審書機制的通識「教科書」今次首度「自願送審」，有通識科教師認為，未見有強烈理據要刪去法治精神受損及人大釋法等內容，並質疑有迴避中國負面社會情況之嫌，未符展示不同觀點的科目核心理念。

有通識教科書修訂後，在「今日香港」單元刪去被指有損法治精神的高鐵「一地兩檢」爭議，以及人大釋法引起「一國兩制」受衝擊的憂慮等內容，部分書本亦未有再提「三權分立」概念，教協副會長、通識科老師田方澤認為，未見有強烈理據作出上述改動，「教師固然希望學生守法，但修訂後亦過於強調守法意識，少提及人權受侵害的討論。」

對於將漫畫中「黃藍人士」改為其他顏色，以及用「持分者」取代陣營，他認為避免用敏感顏色及字眼，亦無傷大雅，且「現實社會亦不只黃藍」；而刪去2003年反23條遊行亦是可以理解，「學生都未出生，感覺較陌生」。

不過，他指有出版社在公共衛生單元刪去中國內地曾有黑市器官買賣，而改談不屬「主流討論」的器官買賣合法化，質疑是刻意迴避中國負面情況。他認為修訂教材不免滲透親官方的想法，對於教師設計校本教材「會有一定影響」，強調不支持設送審機制。

通識教科書修訂內容出爐 刪黃藍陣營之爭

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：馮琪雅、徐紹軒