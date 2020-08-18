  • 28°C
香港時間 : 2020818日 (二) 08:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【社區檢測】助收集檢測瓶及進行轉介　東華：NGO社區工作經驗豐富

社會 07:02 2020/08/18

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

東華三院指，院方在病毒社區檢測計劃中協助收集檢測瓶及進行轉介，日後亦樂意繼續提供支援。（經濟日報資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情反覆，港府推出病毒社區檢測計劃，並聯同包括東華三院在內的多個非牟利機構合作，追蹤社區患者。東華三院指，院方在計劃中協助收集檢測瓶及進行轉介，日後亦樂意繼續提供支援。

東華三院行政總監蘇祐安表示，自今年初疫情開始，院方已展開社區支援計劃，包括派發口罩、食品包等，為社會上有需要人士提供即時援助，而因應近月的疫情嚴重，社區上仍有不少長者及弱勢社群都需要援手，院方除了提供緊急經濟援助外，亦動員到受嚴重影響的社區支援檢測，以加快斷絕社區隱形傳播鏈。

他指，東華三院在支援民政事務總署推出的慈雲山檢測計劃中，擔當事前準備、提供保護裝備、協助收集檢測瓶及轉介的角色；又認為慈善機構的動員能力較強，社區工作經驗亦豐富，若能力上可配合得到，東華三院日後亦樂意繼續提供支援，服務社區。

【藝術行善】東華三院150周年辦滑板畫網上慈善拍賣　助推傷健共融社會

【藝術行善】首與殘疾藝術家藝術交流　本地插畫師：啟發自己更多靈感

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩

弱勢社群 疫情 慈雲山 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　9款含致癌物縮水甘油酯 【內附完整名單】
10:47 2020/08/17
【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　9款含致癌物縮水甘油酯 【內附完整名單】
【育兒家教】媽媽教兒子努力讀書將來坐名車　年幼兒見滿座小巴大叫：佢哋無錢
10:33 2020/08/17
【育兒家教】媽媽教兒子努力讀書將來坐名車　年幼兒見滿座小巴大叫：佢哋無錢
【消委會】消委會檢測77款薯片薯條　逾9成驗出可致癌物丙烯酰胺【附超標名單】
10:21 2020/08/17
【消委會】消委會檢測77款薯片薯條　逾9成驗出可致癌物丙烯酰胺【附超標名單】