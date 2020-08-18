【社區檢測】助收集檢測瓶及進行轉介　東華：NGO社區工作經驗豐富

▲ 東華三院指，院方在病毒社區檢測計劃中協助收集檢測瓶及進行轉介，日後亦樂意繼續提供支援。（經濟日報資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情反覆，港府推出病毒社區檢測計劃，並聯同包括東華三院在內的多個非牟利機構合作，追蹤社區患者。東華三院指，院方在計劃中協助收集檢測瓶及進行轉介，日後亦樂意繼續提供支援。

東華三院行政總監蘇祐安表示，自今年初疫情開始，院方已展開社區支援計劃，包括派發口罩、食品包等，為社會上有需要人士提供即時援助，而因應近月的疫情嚴重，社區上仍有不少長者及弱勢社群都需要援手，院方除了提供緊急經濟援助外，亦動員到受嚴重影響的社區支援檢測，以加快斷絕社區隱形傳播鏈。

他指，東華三院在支援民政事務總署推出的慈雲山檢測計劃中，擔當事前準備、提供保護裝備、協助收集檢測瓶及轉介的角色；又認為慈善機構的動員能力較強，社區工作經驗亦豐富，若能力上可配合得到，東華三院日後亦樂意繼續提供支援，服務社區。

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記者：陳曉瑩