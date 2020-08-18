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【新冠肺炎】車長初步確診　龍威旅運即日暫停屯門邨巴及科大巴士服務

社會 02:52 2020/08/18

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

車長初步確診，龍威旅運即日暫停邨巴及科大巴士服務。(龍威旅運facebook專頁圖片)

營運屯門8條村巴綫，及科技大學職員巴士及學生穿梭巴士服務的龍威旅運，17日深夜在公司Facebook專頁向乘客發出重要通告，表示一名車長初步確診，車長的2名女兒17日確診，其母親早在14日確診。

初步確診車長在潛伏期間曾駕駛4條路綫，NR731(屯門大興花園至香港)、NR76 (新蒲崗至屯門大興邨)、科大學生巴士(鑽石山至科大)及科大職員巴士(科大至大圍)。

龍威旅運17日深夜在facebook專頁發出通告。

龍威旅運宣布18日起，龍威旅運旗下之8綫居民巴士服務將會暫停，而香港科技大學職員巴士及學生穿梭巴士服務，以安排公司所有車長同事進行新型冠狀病毒病檢測。

龍威旅運表示非常重視此事件，依據行車記錄，8月3日至13日期間，初步確診車長負責駕駛的4條路線如下：

  • NR731 居民巴士路線--07:20大興花園至香港
  • 科大學生巴士--08:40 鑽石山至科大
  • 科大職員巴士--17:48 科大至大圍
  • NR76 居民巴士路線--19:10 新蒲崗至屯門大興邨

當值期間該位車長同事一直有配戴口罩，我們得知有關消息之後，即時已交由專業人士進行徹底清潔及消毒及即時暫停使用此車輛。

為保障乘客及各員工安全，龍威旅運宣布8月18日起，龍威旅運旗下之8綫居民巴士服務將會暫停，而香港科技大學職員巴士及學生穿梭巴士服務，亦會暫停服務直至另行通知：

  • NR74 友愛邨至新蒲崗觀塘
  • NR76 大興邨至新蒲崗觀塘
  • NR730大興花園至火炭
  • NR731 大興花園至香港
  • NR732 大興花園至紅磡
  • NR737 友愛邨至香港
  • NR739 大興邨至香港
  • NR748 大興花園至觀塘

以便安排公司所有車長同事進行新型冠狀病毒病檢測，直至病毒病檢測有結果，以及由專業人士徹底清潔消毒車輛後才會考慮再次提供服務。

龍威旅運將安排公司所有車長同事進行新型冠狀病毒病檢測。(龍威旅運facebook專頁圖片)

龍威旅運表示會繼續留意新型冠狀病毒情況，以及加強清潔及消毒巴士，亦會為車輛噴上消毒塗層，保障乘客的健康。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯　李志強

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