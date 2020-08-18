【狂風暴雨】熱帶風暴將於香港約200公里內掠過　天文台：今日考慮發出三號強風信號

▲ 天文台今日考慮發出三號強風信號。

香港天文台發出最新熱帶氣旋警報，一號戒備信號，現正生效。天文台指有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。該熱帶氣旋位於南海東北部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，天文台會在今日下午至黃昏考慮發出三號強風信號。

天文台表示，在上午9時，該熱帶風暴集結在香港之東南約380公里，即在北緯20.0度，東經116.9度附近，預料向西北偏西移動，時速約25公里，橫過南海北部，移向廣東西部沿岸。

受到與熱帶低氣壓相關的外圍雨帶影響，廣東沿岸海域有狂風驟雨。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚至明早於香港以西南約200公里內掠過。預料本港風勢會在今日較後時間逐漸增強，海面會有大浪及湧浪。受其影響，廣東沿岸今明兩日會有狂風大驟雨及雷暴，隨著高空反氣旋增強，接近週末中國東南部天色稍為好轉。

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責任編輯：林卓昕