  • 29°C
香港時間 : 2020818日 (二) 10:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【狂風暴雨】熱帶風暴將於香港約200公里內掠過　天文台：今日考慮發出三號強風信號

社會 09:45 2020/08/18

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

天文台今日考慮發出三號強風信號。

香港天文台發出最新熱帶氣旋警報，一號戒備信號，現正生效。天文台指有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。該熱帶氣旋位於南海東北部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，天文台會在今日下午至黃昏考慮發出三號強風信號。

天文台表示，在上午9時，該熱帶風暴集結在香港之東南約380公里，即在北緯20.0度，東經116.9度附近，預料向西北偏西移動，時速約25公里，橫過南海北部，移向廣東西部沿岸。

受到與熱帶低氣壓相關的外圍雨帶影響，廣東沿岸海域有狂風驟雨。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚至明早於香港以西南約200公里內掠過。預料本港風勢會在今日較後時間逐漸增強，海面會有大浪及湧浪。受其影響，廣東沿岸今明兩日會有狂風大驟雨及雷暴，隨著高空反氣旋增強，接近週末中國東南部天色稍為好轉。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：林卓昕

暴雨 天文台

最高瀏覽

【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　9款含致癌物縮水甘油酯 【內附完整名單】
10:47 2020/08/17
【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　9款含致癌物縮水甘油酯 【內附完整名單】
【育兒家教】媽媽教兒子努力讀書將來坐名車　年幼兒見滿座小巴大叫：佢哋無錢
10:33 2020/08/17
【育兒家教】媽媽教兒子努力讀書將來坐名車　年幼兒見滿座小巴大叫：佢哋無錢
【消委會】消委會檢測77款薯片薯條　逾9成驗出可致癌物丙烯酰胺【附超標名單】
10:21 2020/08/17
【消委會】消委會檢測77款薯片薯條　逾9成驗出可致癌物丙烯酰胺【附超標名單】