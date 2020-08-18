【新冠肺炎】再增11間食肆曾有確診者到訪　包括大鴻輝中心大快活、荃灣樂悠居翠河

▲ 再增11間食肆曾有確診者到訪。

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（17日）新增44宗確診個案，其中31宗為本地感染病例，是連續15日錄得雙位數確診數字。20宗與早前的個案相關，11宗源頭不明。

衞生防護中心昨更新確診患者最新行蹤，再有11間食肆曾有確診者到訪，名單如下：

九龍（報告日期/ 曾有涉及個案 最後到訪的日期 相關確診/疑似個案編號）：

九龍城愛民廣場肯德基 10/8/2020 #4188

新界（報告日期/ 曾有涉及個案 最後到訪的日期 相關確診/疑似個案編號）：

逸東商場世窗冰室 4/8/2020 #4053

大鴻輝（荃灣）中心大快活 6/8/2020 #3976

安蔭商場君逸軒海鮮酒家 9/8/2020 #4331

深井海韻花園麥當勞 12/8/2020 #4277

元朗好順泰大廈牡丹金閣 12/8/2020 #4432

葵青賢麗苑商場大家樂 14/8/2020 #4457

荃灣樂悠居翠河餐廳 15/8/2020 #4413

荃灣樂悠居美心MX 15/8/2020 #4413

天澤商場百份百餐廳 15/8/2020 #4456

屯門欣田邨悦田樓安泰燒臘餐廳 16/8/2020 #4517

翻查資料，57歲女患者（#4277）於8月7日發病，發病後曾於上周（12日）單日內走遍深井，包括到過碧堤坊一粥麵、深井村 91號泰潮泰國菜、海韻花園麥當勞、海韻花園商場、碧堤坊、陳記商業大廈及荃灣麗城薈。

本港8月17日新增44宗確診個案，31宗為本地感染。31宗本地個案數目，回落至過去一個月低位，將軍澳、慈雲山等地區再次零確診。最多新增個案為元朗區5宗、其次為深水埗4宗，觀塘、北區、屯門及葵青則各有3宗。最新確診大廈名單即睇【下一頁】

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責任編輯：楊宛茜