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【新冠肺炎】再增11間食肆曾有確診者到訪　包括大鴻輝中心大快活、荃灣樂悠居翠河

健康 09:54 2020/08/18

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

再增11間食肆曾有確診者到訪。

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（17日）新增44宗確診個案，其中31宗為本地感染病例，是連續15日錄得雙位數確診數字。20宗與早前的個案相關，11宗源頭不明。

衞生防護中心昨更新確診患者最新行蹤，再有11間食肆曾有確診者到訪，名單如下：

九龍（報告日期/ 曾有涉及個案 最後到訪的日期 相關確診/疑似個案編號）：

九龍城愛民廣場肯德基        10/8/2020       #4188

新界（報告日期/ 曾有涉及個案 最後到訪的日期 相關確診/疑似個案編號）：

逸東商場世窗冰室        4/8/2020 #4053

大鴻輝（荃灣）中心大快活      6/8/2020 #3976

安蔭商場君逸軒海鮮酒家    9/8/2020 #4331

深井海韻花園麥當勞    12/8/2020  #4277

元朗好順泰大廈牡丹金閣    12/8/2020  #4432

葵青賢麗苑商場大家樂        14/8/2020 #4457

荃灣樂悠居翠河餐廳    15/8/2020   #4413

荃灣樂悠居美心MX      15/8/2020 #4413

天澤商場百份百餐廳    15/8/2020 #4456

屯門欣田邨悦田樓安泰燒臘餐廳        16/8/2020 #4517

翻查資料，57歲女患者（#4277）於8月7日發病，發病後曾於上周（12日）單日內走遍深井，包括到過碧堤坊一粥麵、深井村 91號泰潮泰國菜、海韻花園麥當勞、海韻花園商場、碧堤坊、陳記商業大廈及荃灣麗城薈。

本港8月17日新增44宗確診個案，31宗為本地感染。31宗本地個案數目，回落至過去一個月低位，將軍澳、慈雲山等地區再次零確診。最多新增個案為元朗區5宗、其次為深水埗4宗，觀塘、北區、屯門及葵青則各有3宗。最新確診大廈名單即睇【下一頁】

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責任編輯：楊宛茜

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