【外賣優惠】Pizza-BOX網購滿300元　限時享20元換購8隻BBQ雞翼優惠【內附連結】

▲ 由即日至8月23日，Pizza-BOX推出網上訂購優惠，外賣及自取滿300元，即可以優惠價20元購買BBQ雞翼8件。（FB圖片）

新冠肺炎下，到食店外賣已成為我們的生活日常。Pizza-BOX最新推出「抗疫20雞」優惠，由即日到8月23日，外賣及自取滿300元，即可加20元以優惠價購買BBQ雞翼8件，原價為68元，十分超值。

▲ 20元可食到8隻雞翼，相當超值。（FB圖片）

此優惠必須以網頁下單，雞翼數量有限，售完即止。

記者：招美寶