【外賣優惠】Pizza-BOX網購滿300元 限時享20元換購8隻BBQ雞翼優惠【內附連結】 休閒 10:45 2020/08/18 分享： 熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查 ▲ 由即日至8月23日，Pizza-BOX推出網上訂購優惠，外賣及自取滿300元，即可以優惠價20元購買BBQ雞翼8件。（FB圖片） 新冠肺炎下，到食店外賣已成為我們的生活日常。Pizza-BOX最新推出「抗疫20雞」優惠，由即日到8月23日，外賣及自取滿300元，即可加20元以優惠價購買BBQ雞翼8件，原價為68元，十分超值。 ▲ 20元可食到8隻雞翼，相當超值。（FB圖片） 此優惠必須以網頁下單，雞翼數量有限，售完即止。 記者：招美寶 相關文章 【2020中秋節】中秋月餅慳錢攻略 10大月餅早鳥優惠低至72折【內附訂購連結】 12:52 2020/08/14 【2020中秋節】中秋月餅慳錢攻略 10大月餅早鳥優惠低至72折【內附訂購連結】 【外賣優惠】Red Lobster限時激減堂食外賣優惠 5pm後6款指定美食半價低至$34 13:35 2020/08/14 【外賣優惠】Red Lobster限時激減堂食外賣優惠 5pm後6款指定美食半價低至$34 【飲食優惠】大家樂8月12日起買$300現金券送$300優惠券 早午晚可用有效期至明年3月31日 18:43 2020/08/11 【飲食優惠】大家樂8月12日起買$300現金券送$300優惠券 早午晚可用有效期至明年3月31日 Pizza 外賣 雞翼 疫情 新冠肺炎疫情