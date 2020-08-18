【貧窮VS中產】「窮人不應生仔」掀熱議中產二代盡顯優勢　網民︰未體會過貧窮唔會明

▲ 有網民發表「窮人不應生仔」言論，掀起網民熱議，認為出中產二代條件較優越，注定贏在起跑線。

家庭環境影響小朋友成長，近日有網民在討論區發表「窮人不應生仔」言論，掀起網民熱議，不少過來人認同出身中產家庭的人條件較優越，注定贏在起跑線，又感嘆「未體會過貧窮唔會明」。

該名網民周日（16日）在網上討論區連登出帖文，題為「其實香港好多人唔明白貧窮係幾可怕，你永遠彌補唔返！」他指大家身邊總有一些中產二代，形容他們未見識過人間疾苦，「佢哋覺得自己識樂器，識西班牙文好叻，人上人」。

教育資源有限追不上中產二代

網民認為這些中產二代大半所得都是來於一對負責任的父母，大嘆「貧窮，未真正體會過嘅人係絕對唔會了解」，又表示︰

因為貧窮童年乜都冇玩過，冇去過，見識十分少，因為窮，無錢同同年嘅同學仔去旅行去玩去食嘢。

他有感中產二代即使學習能力差，父母可以讓他們補習操練題目，隨時考試叻過貧窮家庭出身的學生。他稱窮人只可靠自己，窮父母一般較低學歷，未必認為讀書與資源有關，

佢哋完全忽略咗百分之九十九嘅窮學生係連大學都入唔到，甚至中學都未讀完就退學。

至於中產家庭的父母有更多資源啟發小朋友，他深感窮人難以戰勝中產父母為子女悉心的安排，因此得出「窮人唔應該生仔」的結論。

貧窮家庭出身形成自卑性格

不少網民同意貧窮家庭與中產家庭差距太大，認為「中產父母一個月收入，可能已係窮人家庭兩三年收入」，貧窮家庭的孩子無可能追上，有網民留言「香港冇錢真係唔好生小朋友，害咗佢」。

有貧窮家庭出身的網民分享，因家貧見識少，小時候為了省錢沒跟朋友去外出玩，形成內向自卑的性格︰

大個咗就算屋企環境好啲，可以俾到好生活補償，但性格都好難改變。

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責任編輯︰王明芳