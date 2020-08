解構有機標準認證　嚴選高質「有機」嬰兒奶粉

最近有本地檢測機構抽查市場上常見的嬰兒奶粉產品,當中一些樣本驗出含基因致癌物,或污染物(氯丙二醇)超出安全標準!其實基因致癌物或氯丙二醇等皆是人工添加成份,要確保奶粉無有害物質,最好是選擇有機奶粉,因為「有機」食品在種植、養殖、牧養、生產及加工過程中不能使用激素、抗生素或基因改造成份,並需經過獨立的監察機構認證。同在該報告中接受檢測的HiPP喜寶有機奶粉正於「安全整體」分數中得到滿分5分,並證實不含基因致癌物(環氧丙醇和縮水甘油酯)、塑化劑、溫菌等有害物質。

然而放眼超市架上琳琅滿目的有機奶粉,精明的媽媽都會知道這次報告還未全面涵蓋多數有機奶粉產品,而這報告的評分準則亦並非針對「有機」嬰兒奶粉而制定,未能為有機奶粉的比較提供全面參考。有機奶粉的安全性主要由其獲得的國際有機認證確保,而要進一步找出最高有機標準的奶粉,更要從多方面着手。

HiPP有機營養源自天然 120年堅持有機生產

HiPP喜寶一直相信要為孩子創造更好的未來,先要學會與大自然和平共存。而有機正是對大自然的正確態度。有見及此,HiPP 120年來一直堅持有機生產,給寶寶源自天然的營養——有機牛奶的乳牛以符合歐盟有機標準、尊重大自然規律的方式飼養,並非定時、定點、定量餵食,亦不作過多的人工營養素添加,部分營養值天然存在於奶源中,因此在標籤上,相對一般非有機奶粉,數值會較為浮動,例如有16項營養值比標籤更為豐富,而所有實際營養值均符合香港及歐盟的食品安全監管要求。



此外,氣候和溫度也是一個影響營養素的關鍵,所以HiPP堅持恆溫運輸由德國直送到港,以確保奶粉中的活性及有機成分能夠更有效地發揮效用。

▲ 德國HiPP喜寶是全球最多媽媽選擇的有機奶粉。

銷售市場愈多 產品質素愈好!

在有機認證方面,在各個有機標準中,以歐盟的有機法規最為嚴格,故歐盟有機標準認證多為業界所用。而由於每個銷售市場對有機檢測均有其指定要求,故以有在本港出售且獲得歐盟有機標準認證的德國HiPP喜寶為例,它在全球60多個國家均有銷售,即代表該產品成功通過每個國家及地區的安全檢測和監察,安全性大大提高。

事實上,德國發展有機農業至今已超過100年,乃目前生產和消費有機食品最多的國家之一,當地的生產和檢測標準最為嚴謹且廣受消費者推崇。而據了解,HiPP在其生產地德國也是銷量冠軍,歷年來為德國國民最信任的三甲品牌。

▲ 有機牛主要是在森林牧養,以有機三葉草為糧食,並飲用山上的天然活泉水長大。

260項有害物檢測 比歐盟有機標準更高

不過,爸媽需要留意的是,「歐盟有機標準認證」雖然備受業界推崇,但只規定了原材料、肥料及種子的最低要求,而不包括非人為因素,例如環境污染破壞,某程度上亦不代表產品不含有任何有害物質。

而HiPP作為全球、歐盟及德國最大的有機食品及奶粉製造商,其創辦人Georg Hipp更是歐洲「有機之父」,早年曾幫助制定歐盟有機標準,故HiPP喜寶特別以「For the Most Valuable in Life」為宗旨,將BB安全健康放在首位,其有機奶粉的安全品質檢測較其他食品更嚴格謹慎。

據了解,所有HiPP產品在出廠之前都要經過多重監控,並在歐盟有機檢測之上,設定了一套更為嚴格的內部檢驗程序,為每一罐奶粉額外進行260多項有害物質測試。這測試可以過濾並排除約1,200多種可能有害的殘留物質。此檢測的精準程度甚高,足以將25米泳池中的一顆鹽粒驗測出來。

由於檢測要求嚴謹,只有通過所有測試的奶粉,才會被入樽及貼上HiPP喜寶有機印章,故HiPP喜寶的有機印章可謂較歐盟有機標準更嚴格,且採用零容忍政策,代表着HiPP不允許嬰兒食品中有任何農藥、激素、抗生素等明顯有害的物質,以及基因改造成分。雙重認證,無疑是有機奶粉的最高標準!

▲ 德國HiPP喜寶一直堅持有機生產,不作任何人工添加,在歐洲已經是「有機」之代名詞。

