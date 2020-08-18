最好的自我投資　４招令你興趣事業兩兼得

愛美之心人皆有之，追求美麗與健康其實大有學問，甚至可發展成事業。現時坊間開辦不少有關化妝品學、美容保養、舒壓解疲的課程，教你正確認識化妝品成份、利用中醫美容養生、運用香薰精油舒緩壓力和改善膚質，更有另類療法自我紓緩痛症，令你不用假手於人，都可以自我顏值提升。從事相關行業的人士，更可從課程中增進專業知識、提升技能。無論是為自己還是為事業，不妨趁機善用持續進修基金（CEF）的20,000港元資助，報讀相關課程，令興趣事業兩兼得！

化妝品學入門 適合各類人士

近年從事化妝品及護膚品批發或零售行業之人士、化妝師、美容師及美甲師等人數不斷上升，「化妝品學基礎證書」課程就為從事相關行業的人士而設，以理論及實習兼備方式教授有關化妝品科學的入門知識，包括化妝品的研發、生產，以至採購，提升學員的專業性；愛美之人亦可報讀，以提升對護膚及化妝品的認識。課程更設有工作坊，教導學員製作不同的護膚及化妝用品，同時讓學員對化妝品原材料、產品配方研發之功效和安全性，以及化妝品相關法規有基礎的認識。

https://bit.ly/3kU28b4（開課日期：2020年10月8日）

中醫美容養生 駐顏保養有法

現時不少人有皮膚問題，甚至受礙容性疾病如白癜風、黃褐斑等困擾。想容光煥發，其實中醫亦有其獨特的美容養生之道。「實用中醫學高等文憑（中醫美容學）」課程就為對中醫美容學有興趣的人士及從事與中醫美容相關行業的專業人士而設，是一門實用的中醫美容進階課程。學員透過課程能夠掌握中醫基礎理論，認識中醫藥美容與針灸推拿美容等專業知識和基本技能，並能實踐美容保健，以中醫美容方法調理常見的礙容性疾病。從事相關行業的人士更可提升其專業能力，令事業更上一層樓。

https://bit.ly/3469XEP（開課日期：2020年9月8日）

香薰治療入門 認識精油功效

面對負面情緒和壓力，不少人會利用香薰舒緩，如薰衣草可以平衡情緒，幫助入睡；天竺葵撫平焦慮，讓心寧回復寧靜；迷迭香可減輕頭痛，使頭腦清醒。原來香薰治療已有數百年歷史，對人體的幫助有一定的科學根據。「香薰整全護療基礎證書」課程能為學員提供香薰護療知識及應用技巧訓練，令學員由基礎開始認識香薰精油的功能和應用，從而減壓和對不同皮膚類型作出改善。除了教授香薰護療基礎知識外，課程亦對希望藉此投身香薰護療行業的學員有幫助，而學員更可在完成課程後透過國際香薰整全護療學會申請報考專業試，考核合格後便可成為NAHA Certified Level 1 Aromatherapist。

https://bit.ly/3kRO8yM（開課日期：2021年3月23日）

學習髗骶療法 助身心調整復原

發覺自己身心難以放鬆？痛症問題愈來愈嚴重？對另類療法有興趣的人士可考慮報讀「證書（單元:髗骶骨自療法 基礎十式）」課程。髗骶療法是一種輕柔的觸診療法，可平衡和促進髗骶系統（髗骶系統指整個顱腦和脊柱以及與之相關的筋膜，脊柱內的脊髓，腦脊液等各種所屬組織），繼而達到促進身心健康、紓緩痛症、改善睡眠、修復創傷的功效，解決一些傳統醫學解決不到的問題，亦因而得到愈來愈多的醫護人員認同及應用。透過課程，學員能掌握髗骶骨自療法十式的基本知識和應用技巧，在學習過程中同時自我療癒，並在日常生活中助人自助。學員若打好基礎，將來更可進一步進修髗骶療法，成為治療師。

https://bit.ly/31XuzMS

（開課日期：2020年9月5日）

課程獲持續進修基金資助

有甚麼比進修更吸引？就是有資助給你去進修！HKU SPACE為大家提供超過1,800個CEF課程，乃本港擁有最多CEF課程的專上院校，令你毋須擔心財政壓力。想了解更多有關美麗健康相關知識，還可以考慮醫學技術之美學應用丶中醫營養學丶中西營養食療丶藥物美容學丶中醫藥膳等的課程有興趣，就要把握機會，及早報讀（https://bit.ly/2E5NlcL）！

（資料由客戶提供）