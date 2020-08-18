【保就業計劃】第二期保就業計劃本月31日接受申請　新措施規定百佳、惠康收補貼後須減價

▲ 第二期保就業計劃本月31日接受申請。

本港第三波新冠肺炎疫情爆發不止，行政長官林鄭月娥今早（18日）出席行政會議前會見傳媒，她表示明日公布的失業率不容樂觀，宣布將推出第三輪防疫抗疫基金，早前已邀請政務司司長和財政司司長共同策劃，未來日子會多聆聽各界的意見，尤其是受保持社交距離措施的行業。

林鄭月娥：失業率不容樂觀 將推出第三輪防疫抗疫基金

林鄭月娥指出第二期保就業計劃本月31日起接受申請，申請期為期兩周，涵蓋9至11月的工資補貼。當局會引入新措施，針對早前未能受惠的長者僱員，以及無受疫情太大影響的大型物業管理公司和大型超市。

當中包括僱主可以為65歲以上長者僱員申請補貼，只要有強積金戶口都可以有按月5000元工資補貼，同時要求大型物管公司收到的第二期保就業計劃補貼回饋不少於80%給業主或業主立案法團或管理大廈機構。至於有關大型超市，包括百佳和惠康領取補貼的同時要為客人提供減價，或為弱勢社群或非政府機構，提供超市劵。

她亦強烈呼籲業主為租客，特別是零售、飲食界提供租務舒緩，她強調會親自再約見業主商討，得知部分業主亦有領取保就業補貼。

▲ 林鄭月娥今早交代一系列防疫抗疫基金的措施，又宣布10月14日向立法提供施政報告。（陳國峰攝）

被問到指定兩間超市減價會否產生不公平的情況，林鄭月娥解釋定義超市的大小有一定困難，但根據第一期保就業計劃申請水平，百佳和惠康屬大型公司，其他超市拎取資助的金額相對小，又指不希望作出擾民的措施，至於如何滿足政府的要求，勞福局局長下午稍後交代。

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記者：伍瑋瑋

