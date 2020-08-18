  • 28°C
香港時間 : 2020818日 (二) 11:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【保就業計劃】第二期保就業計劃本月31日接受申請　新措施規定百佳、惠康收補貼後須減價

社會 10:38 2020/08/18

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

第二期保就業計劃本月31日接受申請。

本港第三波新冠肺炎疫情爆發不止，行政長官林鄭月娥今早（18日）出席行政會議前會見傳媒，她表示明日公布的失業率不容樂觀，宣布將推出第三輪防疫抗疫基金，早前已邀請政務司司長和財政司司長共同策劃，未來日子會多聆聽各界的意見，尤其是受保持社交距離措施的行業。

林鄭月娥：失業率不容樂觀　將推出第三輪防疫抗疫基金

林鄭月娥指出第二期保就業計劃本月31日起接受申請，申請期為期兩周，涵蓋9至11月的工資補貼。當局會引入新措施，針對早前未能受惠的長者僱員，以及無受疫情太大影響的大型物業管理公司和大型超市。

當中包括僱主可以為65歲以上長者僱員申請補貼，只要有強積金戶口都可以有按月5000元工資補貼，同時要求大型物管公司收到的第二期保就業計劃補貼回饋不少於80%給業主或業主立案法團或管理大廈機構。至於有關大型超市，包括百佳和惠康領取補貼的同時要為客人提供減價，或為弱勢社群或非政府機構，提供超市劵。

她亦強烈呼籲業主為租客，特別是零售、飲食界提供租務舒緩，她強調會親自再約見業主商討，得知部分業主亦有領取保就業補貼。

林鄭月娥今早交代一系列防疫抗疫基金的措施，又宣布10月14日向立法提供施政報告。（陳國峰攝）

被問到指定兩間超市減價會否產生不公平的情況，林鄭月娥解釋定義超市的大小有一定困難，但根據第一期保就業計劃申請水平，百佳和惠康屬大型公司，其他超市拎取資助的金額相對小，又指不希望作出擾民的措施，至於如何滿足政府的要求，勞福局局長下午稍後交代。

晚市禁堂食措施延長一周　林鄭月娥：最重要是市民安全

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋
 

相關文章

【新冠肺炎】馬來西亞現變種新冠毒株 傳染力強10倍研發中疫苗或無效
10:45 2020/08/17
【新冠肺炎】馬來西亞現變種新冠毒株 傳染力強10倍研發中疫苗或無效
【新冠肺炎】2人限聚令及晚市禁堂食等措施延長一周　周三凌晨起生效
15:32 2020/08/17
【新冠肺炎】2人限聚令及晚市禁堂食等措施延長一周　周三凌晨起生效
【新冠肺炎】楊超發指全民檢測延至8月31日展開　18區各設10個採樣中心
16:20 2020/08/17
【新冠肺炎】楊超發指全民檢測延至8月31日展開　18區各設10個採樣中心
【新冠肺炎】8月17日新增31宗本地感染　九龍灣德福花園大圍薈蕎元朗采葉庭上榜(一文看清最新確診大廈名單)
今日 01:36
【新冠肺炎】8月17日新增31宗本地感染　九龍灣德福花園大圍薈蕎元朗采葉庭上榜(一文看清最新確診大廈名單)
【新冠肺炎】再增11間食肆曾有確診者到訪　包括大鴻輝中心大快活、荃灣樂悠居翠河
今日 09:54
【新冠肺炎】再增11間食肆曾有確診者到訪　包括大鴻輝中心大快活、荃灣樂悠居翠河
林鄭月娥 行政會議 保就業 百佳 惠康 超市 補貼 防疫抗疫基金 強積金

最高瀏覽

【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　9款含致癌物縮水甘油酯 【內附完整名單】
10:47 2020/08/17
【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　9款含致癌物縮水甘油酯 【內附完整名單】
【育兒家教】媽媽教兒子努力讀書將來坐名車　年幼兒見滿座小巴大叫：佢哋無錢
10:33 2020/08/17
【育兒家教】媽媽教兒子努力讀書將來坐名車　年幼兒見滿座小巴大叫：佢哋無錢
【消委會】消委會檢測77款薯片薯條　逾9成驗出可致癌物丙烯酰胺【附超標名單】
10:21 2020/08/17
【消委會】消委會檢測77款薯片薯條　逾9成驗出可致癌物丙烯酰胺【附超標名單】