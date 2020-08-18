【施政報告】林鄭月娥：10月14日提交新一份施政報告　下星期舉行施政報告視像諮詢會

▲ 林鄭月娥指將於本年10月14日提交新一份施政報告。（陳國峰攝）

本港第三波新冠肺炎疫情爆發不止，行政長官林鄭月娥今早（18日）公布，由於全國人大常委會已通過《決定》第六屆立法會延任不少於一年，故訂於在本年10月14日提交新一份施政報告，10月15日舉行答問大會。不過有別於過往的安排，由於今年的疫情嚴峻，將由下星期舉行12場視像會議的施政報告諮詢會。

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另外，本港第三波新冠肺炎疫情爆發不止，林鄭月娥今早表示明日公布的失業率不容樂觀，宣布將推出第三輪防疫抗疫基金，詳情即看【下一頁】

至於第二期保就業計劃將於8月31日接受申請，申請期為2周，9月13日截止。政府新措施包括規定本港2間大型超市百佳和惠康，則為顧客提供各方面的減價，或為弱勢社群提供超市券，詳情即看【下一頁】

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記者：伍瑋瑋