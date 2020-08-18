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【留家睇騷】陳柏宇8.19舉行線上音樂會 Jason籲歌迷保正能量抗疫【附連結】

娛樂 10:43 2020/08/18

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

陳柏宇將於8月19日舉行網上騷。（圖片：Sony Music）

陳柏宇 (Jason) 近日有感疫情下跟歌迷久未見會，Jason將於 8月19日 (星期三) 晚上9時，於個人YouTube頻道 舉行《YouTube MUSIC NIGHT with JASON CHAN 陳柏宇》線上音樂會，希望藉線上演出，聽歌放鬆心情，大家保持正能量抗疫。

Jason表示：「真是餓了開show好久，大家都因為疫情關係不能出街，我自己也不例外，除咗必要工作，其他時間都留在屋企湊女，所以先有大家朝朝看著我們食早餐，哈哈！好想表演給大家看，剛好有這個機會，當然不可以錯過！」

Jason為了這個演出，絞盡腦汁，秘密籌備3個月，他更有參與製作，由演唱歌單、場地等幕後工作，統統都有與相關項目的負責同事及製作團隊認真討論及開會研究，他笑言勤力程度比他早上與囡囡Abigail做直播的還要高。

Jason用心舖排演出細節。（圖片：Sony Music）

今次的演出場地亦不馬虎，特別挑選了一間貼題的黑膠唱片店作演出，又由於場地所限，所以連燈光及取鏡角度等都相當要花心思，但Jason與製作團隊很重視，逐項討論，務求讓觀眾可以有一個集視覺與聽覺享受的晚上，製作規模如同舉行迷你音樂會一樣。

Jason線上音樂會，獲一班師弟妹全力支持，包括小塵埃 (Lil Ashes)、葉巧琳 (Mischa)、黃妍 (Cath) 及新人Michael C，他們將與Jason crossover，所選的演唱作品都經過細心挑選，他們這段期間亦加緊練習，很重視這個演出，希望演出的每位和收看的觀眾都可以開心滿足。

小塵埃是演出嘉賓之一。（圖片：Sony Music）

Jason 特別提醒粉絲：「我留了隻彩蛋，到時記得睇live，我希望大家會鍾意。」Jason送上溫馨提示：防疫不容鬆懈，他希望歌迷先看這個線上騷止渴，並靜心等待真正開騷見面的日子。

《YouTube MUSIC NIGHT with JASON CHAN 陳柏宇》 線上音樂會詳情：

日期：8月19日 (星期三)

時間：晚上9時

播放頻道：陳柏宇 YouTube 頻道 (https://www.youtube.com/channel/UCWo5nbifkKDRNyD2nF2KJ0Q)

演出嘉賓： 小塵埃 (Lil Ashes)、葉巧琳 (Mischa)、黃妍 (Cath) 及Michael C

撰文 : TOPick柴犬出動

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