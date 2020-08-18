【開心速遞】《愛回家》最強HeHe CP幾乎分手　最佳拍檔歐瑞偉李偉健揭如何培養默契【有片】

▲ 《開心速遞》的KC（歐瑞偉飾）與Terry（李偉健飾）差點「分手」。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》塑造了多對CP，當中KC（歐瑞偉飾）與Terry（李偉健飾）這對堪稱《愛‧回家之開心速遞》內最強HeHe CP。可是，KC與Terry在昨晚（8月17日）差點「分手」令觀眾肉緊。

其實，歐瑞偉和李偉健從《愛‧回家》第一輯已合作，二人戲內外都關係良好，更經常提早回家討論劇本，難怪KC和Terry一直都默契十足！

【開心速遞】《愛回家》Terry教4式簡易留家操肌運動 前健身教練李偉健傳授瘦身小貼士【有片】

▲ KC（歐瑞偉飾）和Terry（李偉健飾）最終和好如初。（TVB截圖）

【降魔的2.0】《開心速遞》演員亂入Terry與KC繼續hehe 李偉健：拍錫錫比吊威也輕鬆

與Terry反目KC如「失戀」

昨晚播出的第970集《開心速遞》以「KC要忘記TERRY？」為題，劇情講述Terry因KC未有與大龍生（羅樂林飾）共同進退而遷怒於他，失去Terry的KC有如失戀般痛苦，更計劃忘記Terry以治療情傷。

幸好，KC與Terry最終和好而初，二人更擁抱對方。

▲ 李偉健最難忘Terry被KC（歐瑞偉飾）孭着睡覺的一幕。（TVB截圖）

李偉健歐瑞偉有緣

KC和Terry曾有過很多美好回憶，也令外界一直以為二人在發展HeHe情緣，談到最難忘的經歷。

「Terry」李偉健回覆TOPick，他覺得被KC孭住睡覺的一幕戲最：「自《愛‧回家》第一輯開始認識（歐瑞偉），當時於『史林廖賴律師樓』，我演他的屬下，他也是叫KC，而我則同樣是叫Terry。」

其實KC和Terry合作無間，他們先後於《愛·回家》、《愛·回家之八時入席》和《愛·回家之開心速遞》中，分別飾演廖啟聰和程志美、陳國聰和馬田健、吳家聰和龍力王。

縱然他們在這三輯劇集內的身份及中文名字有變，但一直都沿用KC和Terry這兩個英文名字，令觀眾對二人印象深刻。

隨着KC和Terry愈來愈受觀眾歡迎，二人的戲分也愈來愈多，成為不少觀眾心目中「最喜愛情侶」。

▲ KC（歐瑞偉飾）和Terry（李偉健飾）從《愛‧回家》第一輯演到第三輯。（TVB截圖）

與歐瑞偉亦師亦友

據悉，歐瑞偉和李偉健每次拍攝，一般都會提早回TVB，邊吃早餐邊談劇本，李偉健坦言：「對，通常提早半小時至1小時。」二人於正式埋位前討論對白的用詞及語氣，又常試戲排練，十分認真，難怪拍攝出來有效果。

作為前輩的歐瑞偉對向來對李偉健照顧有加，李偉健表示：「跟他合作愉快，與他同場時，他是我的定心丸。他教了我很多事，比如演戲心得、工作態度等很多很多。」

▲ KC（歐瑞偉飾）和Terry（李偉健飾）默契十足。（TVB截圖）

至於談到KC和Terry於劇中的發展，歐瑞偉回覆TOPick謂：「我們都是跟隨劇情去拍，希望觀眾仍然喜歡我們。」

二人合作多時，他表示：「我與李偉健合作了很多年，戲裏戲外都是好朋友。」

記者：梁樂欣