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【國安法】公務員於試用期間的網上言論將受限　林鄭月娥：當局可「大條道理」地解僱違例者

社會 10:46 2020/08/18

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林鄭月娥提到當局對試用期間公務員的新要求。（陳國峰攝）

本港第三波新冠肺炎疫情爆發不止，行政長官林鄭月娥今早（18日）出席行政會議前會見傳媒，據報指，公務員事務局上周五（14日）致函各政府部門主管，表明若有正處於試用期的公務員，因參與非法公眾活動被捕並遭檢控，不論審訊結果如何，都會立即解僱。

【新冠肺炎】本港爆發新一波疫情　林鄭月娥：正研究派發第2個「銅芯抗疫口罩」

被問到以上有關公務員的要求，林鄭月娥指當局對於公務員要求非常高，當中包括工作上的表現、 專業知識及行為操守。她又強調《國安法》第6條中亦有指公務員需要擁護基本及效忠特別行政區。她續提到是次針對試用期的公務員，認為需先觀察其是否符合要求，其中僱員的行為、言行、甚至網上言論等都會影響僱主對他們的看法，以確保他有效們可服務市民。

至於被問到當中會否存在「未審先判」的情況，林鄭月娥指此乃僱主與僱員之間的關係，並不存在「未審先判」，若有違法規定者，僱主是可「大條道理」的不再聘用涉事公務員。

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記者：郭家穎

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