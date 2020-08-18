【國安法】林鄭月娥指金融體系及社交媒體被武器化　須透過國安法保障港人安全

▲ （陳國峰攝）

行政長官林鄭月娥今早（18日）出席行政會議前會見傳媒。有傳媒問到警方前日以涉違反港區國安法或串謀欺詐等罪，拘捕黎智英等多名壹傳媒高層，並派員到壹傳媒大樓蒐證，港區國安法是否大於新聞自由。

【保就業計劃】第二期保就業計劃本月31日接受申請 新措施規定百佳、惠康收補貼後須減價

林鄭月娥表示，有關的警方的執法過程，相信警務處處長鄧炳強是非常認真研究，如果有需要調教，處長會願意作出調教，但由於得知該傳媒已作出法律行動，因此不作任何評論。

至於被問到在國安法下市民所受到的保障、權利及自由，林鄭月娥重申國家安全是任何一個地方的頭等大事，如果國家不安全市，民的生活會受到很大影響，而國安法作為維護國家安全及香港安全的法律需要嚴格執行。而國際上，包括國際人權公約雖然保障好多權利、自由，但部份權利及自由不是沒有限制，其往往會因為國家安全理由而受到法律限制。

林鄭月娥：失業率不容樂觀 將推出第三輪防疫抗疫基金

她又指，留意到有人要求政府慎防將國安法武器化，對此她表示十分驚訝。她指出，國安法是一條保護國家安全、香港安全的法律條文，某程度上可說是一個法治的武器，其懲罰的是犯罪的人，而條例是用作警惡懲奸，因此人們將國安法及武器化放在一起是難以理解。

她續稱，過去一年金融體系及社交媒體被武器化，分別用作制裁及「起底」，因此要透過這條相當有正氣的國安法來處理及保障香港市民安全。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩