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【BB大晒】古巨基擔心囝囝反瞓通宵守護　廿四孝暖爸：兒子是我們的小天使

娛樂 11:23 2020/08/18

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

擔心兒子反瞓通宵守護，古巨基為湊仔日夜癲倒。

古巨基（基仔）與太太Lorraine（陳韻晴）結婚6年，於今年3月中宣佈與太太成為新手爸媽，因為疫情關係基仔自年初一直留在家中照顧兒子，日前基仔接受電台訪問時，便分享他連月來照顧初生兒子Kuson的苦與樂。

基仔與太太Lorraine於2014年結束20年的愛情長跑，終於在今年初升格成為新手爸媽，因為疫情嚴峻的關係，基仔延至今年3月中才於社交網站公佈喜訊。

同時亦因為疫情關係，為了家人的健康著想，基仔一家三口已經有半年時間未有出門。

【留家抗疫】古巨基留家慶祝結婚周年　164天沒出家門：Kuson的健康比任何事都重要

基仔夫婦疫情下一直未出家門，專心照顧兒子。（instagram圖片）

日前他透過電話錄音，接受商台節目《雲妮鍾情》的訪問，分享這段時間照顧兒子Kuson的日常。

每晚在房門守候兒子睡覺

為了照顧兒子，基仔指他日夜癲倒，現在約八個月大的Kuson非常「反瞓」，經常轉身的囝囝有時會趴著睡覺，因為Kuson還未學會轉身，古仔因擔心兒子，於是每晚都會看著兒子睡覺。

【BB大晒】古巨基為囝囝避疫不出家門　好老闆基仔安排所有員工在家工作

同時又因父子倆不是睡在同一房間，基仔每晚只能看著閉路電視：「怕吵醒他只好在房門外望著閉路電視，一有甚麼動靜就進去。如果他趴著睡，就要把他反過來，這就是我做爸爸每天都要做的事情。」

基子兒子Kuson好可愛。（instagram圖片）

對於成為爸爸的心情，基仔非常感恩，首先要感謝與太太之間的緣份：「要有多少緣份，才能在千億萬人海中遇到、成為終身伴侶。」

基仔又覺得兒子是一個神奇的存在，來到世上成為他跟太太的小天使。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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