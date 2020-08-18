【新冠肺炎】林鄭月娥：疫情仍出現社區爆發風險　社會不能掉以輕心

▲ 林鄭月娥表示，雖然近日新增個案回落至雙位數，惟疫情仍出現社區爆發風險。（陳國峰攝）

本港第三波新冠肺炎疫情爆發不止，行政長官林鄭月娥今早（18日）表示，雖然近日新增個案回落至雙位數，惟疫情仍出現社區爆發風險，過去5天確診個沒有穩定下降趨勢；逾40%新增個案仍是源頭不明，擔心社區仍然有隱型患者，社會不能掉以輕心。

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她又指，近日出現兩個令人擔憂的感染群組，包括葵涌貨櫃碼頭和外傭宿舍，而政府的對策是盡快檢測，不過目前工作未到位，葵涌貨櫃碼頭有7000至8009人，只收回約1千個樣本瓶，比例並不高；目前在港等候轉工的外傭涉及約6000名，至昨晚只收到約900個樣本瓶。

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林鄭月娥指，過去一個月已進入特定群組社區檢測，包括司機、物管、飲食業等，當中找到一些隱形病人，又提到醫管局普通科門診派發樣本瓶計劃，至今已為2.2萬人檢測，當中有56人確診，確診比例為0.25%，情況令人擔心，反映社區傳播鏈未斷。

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政府早前已安成第一輪安老院舍員工檢測計劃，涉及1048間公私營院舍和3.26萬名員工，當中只找到1人確診，並已在幾日前開始為安老院員工進行第二次檢測。

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記者：陳子謙