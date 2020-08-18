【誠品口罩】誠品今午12點發售「週拋型口罩」　可用7天無異味一盒20片售台幣390元

▲ 誠品今日中午12點發售「週拋型口罩」。

新冠肺炎疫情持續，口罩成為日常用品之一，台灣誠品網路書店亦公布，當地時間今日中午12點將發售「週拋型」美德醫用口罩。該款口罩主打可使用5至7天無異味，可減少口罩消耗量，並符合台灣醫用口罩標準「CNS14774」性能級別要求，一盒20片，售價為台幣390元 （約港幣103元）。

誠品將發售的「週拋型」美德醫用口罩，標榜可使用5至7天無異味（使用天數依使用環境與條件而有所差異），既可防疫，亦能達環保之效。口罩主打使用柔軟親膚不刮臉的材質，共有3層，第一層經防潑水處理，可阻擋飛沫及顆粒粉塵；最內層用TTA納米材料，可在物體表面上形成保護膜，經測試能長效抑制細菌，符合台灣醫用口罩標準「CNS14774」要求。

除了上述口罩外，誠品也會出售另一款「美德手術防護口罩」，口罩同樣具有三層濾菌設計，並符合醫用口罩標準「CNS14774」性能規格要求，可用於防止醫護人員及病人間微生物、體液及粒狀物質的傳遞及感染。

「週拋型」美德醫用口罩每盒共有20片，售價為每盒390元（台幣‧下同），一組3盒特價990元，每人每次限購6盒（誠品網路書店每一個帳號限購6盒）。而「美德手術防護口罩」每盒50片，售價350元，每人每次限購5盒。可在誠品網路書店購買，而台灣20間誠品書店也有發售。

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責任編輯：陳珈希