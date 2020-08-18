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【公共衛生】缺德食客直接在雪糕勺桶洗假牙　自助餐2大桶雪糕全報銷

健康 11:27 2020/08/18

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

缺德食客直接在雪糕勺桶洗假牙。

任何時候都應注重公共衛生！台灣就有網民食自助餐雪糕時見到有缺德食客，將假牙直接放進雪糕勺的一桶水中清洗，極度嘔心。

台灣網民於Facebook群組「爆怨公社」發文指，前幾日晚公司請大家到一間自助餐餐廳聚餐，當時食完正餐後，打算到甜品區食Häagen-Dazs雪糕，豈料同事見到嘔心一幕：

有個人很噁心，竟然在放冰淇淋勺子的水裡洗假牙。

不少餐廳雪糕區都會有一桶水放著雪糕勺，原來同事目睹有人將假牙直接放在那桶水中清洗。

結果餐廳只能將2大桶雪糕全部倒掉，並換上全新的雪糕。而由於新拿出來的雪糕仍很硬，只能辛苦職員一直幫客人挖雪糕。

服務員只能幫我們一直挖一直挖，辛苦了服務員，不要再幹這種骯髒的事了。

帖子引來一眾網民熱烈討論，不少人直呼誇張又嘔心：「光想就覺得噁」、「應該叫他買單」、「虧他想得到在那裡洗假牙，真心佩服那個人的智商」。

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責任編輯：羅嘉欣

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