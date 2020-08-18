【新冠肺炎】消息：本港今日新增約38宗確診個案

▲ 本港疫情反覆，消息指今日新增約38宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情未止，消息指，今日（18日）新增約38宗確診個案，屬連續16日錄得雙位數確診數字。本港昨日（17日）新增44宗確診個案，包括13宗輸入個案，及31宗為本地感染，當中有11宗源頭不明，同日亦有20宗初步確診。

【新冠肺炎】新增11間食肆曾有確診人士到訪 包括葵涌廣場大家樂、荔景邨嘉年華酒家

本港新冠肺炎疫情雖有放緩迹象但仍未受控，港府自上月起中宣布收緊四項防疫措施，包括2人限聚令、食肆晚市禁堂食、強制在公共地方佩戴口罩，以及關閉14類處所等規定後，雖每日確診個案已由每日逾百宗，近半個月已回落至雙位數，但港府昨決定再度延長各防疫措施多7天至下周二。多個專家均認為現仍未達可放寬相關措施的時機，港大微生物學系講座袁國勇指本港距離冬季或現爆發僅餘2個多月，籲港府做好邊境防控等措施，詳情即看【下一頁】

另外昨日公布第564宗確診的33歲男病人，4月中康復出院至近日再訪經倫敦到西班牙旅行，返港時檢出對新冠病毒呈陽性。港大微生物學系講座教授袁國勇指，即使有抗體，冠狀病毒可於人類鼻腔作低繁殖，相信病人重新感染機會較大，或因病毒變種、病人抗體維持時間很短有關，詳情即看【下一頁】

根據衞生防護中心網頁，昨日新增最多新增個案為元朗區5宗、其次為深水埗4宗，觀塘、北區、屯門及葵青則各有3宗。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳正怡