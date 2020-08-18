【反黑路人甲】馮盈盈為劇集忘我大解放　還原細倫與Madam Koo相遇真相

▲ 馮盈盈為《反黑路人甲》性感大解放，十分專業。（影片截圖）

由王浩信、張振朗、馮盈盈、湯怡、高海寧主演的《反黑路人甲》中大玩經典電視劇及電影橋段，勾起觀眾集體回憶。昨晚（8月17日）王浩信誤以為自己酒後亂性而有失於馮盈盈的誤會終於解開，其後馮盈盈在個人社交媒體分享感受。

細倫無心之失

馮盈盈在Facebook發文：「經過昨晚<反黑路人甲>，大家終於知道細倫與Madam Koo相遇一夜的真相，事實係細倫好心想幫忙清潔，結果無心之失......但你們一定問為什麼細倫最後在酒店房間醒來，那就...要繼續睇落去，今晚9點半。」

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▲ 《反黑路人甲》馮盈盈與王浩信火花不斷。（取自馮盈盈Facebook）

更以標籤表達「 幕後花絮 」、「呢場真係拍得唔容易」、「又要落雨」 、「又要chromakey」、

、「外景拍攝大挑戰」、「辛苦台前幕後的付出」、「大家都專業認真投入」等。

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▲ 拍出來的效果惹笑，但拍攝時台前幕後十分認真。（取自馮盈盈Facebook）

演技受讚賞

馮盈盈和王浩信在《反黑路人甲》的相遇非常火辣，喝醉酒的細倫和衣服被扯破的Madam Koo充滿幻想空間，而這個誤會也開始被破解。

原來細倫醉後吐在Madam Koo身上，並沒有對Madam Koo做出越軌之事，最後細倫寫下「任勞任怨卷」給Madam Koo。

馮盈盈所飾演的Madam Koo可愛活潑，不少人認為拍劇經驗的在《反黑路人甲》中表現有進步。馮盈盈接受傳媒訪問時表示自己還有進步空間，未來會在咬字上多下苦功。

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