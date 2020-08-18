【英國移民】細數倫敦華人落腳點　鄧藹霖分享理想地區︰買樓要睇餸食飯

▲ 鄧藹霖寫道︰買樓這回事是極為現實的，需要睇餸食飯。（iStock圖片）

今天續談倫敦較多華人喜歡落腳的區域。

從昨天談及的熱門區Canary Wharf，乘坐DLR幹綫向南行，大概十五分鐘便到達Greenwich，這區和附近一帶近年發展了很多新項目，也有不少華人青睞。聽說李嘉誠即將發展的香港城，也是近在咫尺呢！乘坐DLR向北走大概半小時可直達倫敦商業心臟地區Bank，尚算方便。

有兩個地區是近年較多年輕人吹捧的，那是倫敦以北的Islington和Camden，兩區都極為熱鬧，到處都可找到時尚店舖和食肆，是年輕人的熱門租屋地區，買屋作投資的該不愁找租客，但若自住的就要看個人喜好了。

在倫敦找適合的地區時，有些已先入為主的集體觀念是不可以不理會的，譬如說，倫敦西區傳統上都比東區優勝，治安也較好；而沿着泰晤士河岸邊的樓房當然是人人都趨之若騖的，但傳統來說，河的北邊會比南邊優勝。不過，近年Chelsea對岸的Battersea發展迅速，樓價也升了不少。

本人則較喜歡倫敦西區，有兩區是我最欣賞的，環境既優美，購物又方便，那分別是位於Zone 2的Holland Park和Zone 3的Chiswick，不過樓房的價格也不菲。想選擇略為便宜的，可繼續向西面走，Acton和Ealing也是不錯的住宅區。

當然，買樓這回事是極為現實的，需要睇餸食飯。倘若budget只有大概五百萬港元，會發覺倫敦區域已經買不到甚麼了。不過，倫敦以外的世界是挺大的，以我最喜愛的城市Bath為例，三百萬港元已能買到三房獨立屋連花園呢！

原文刊於《經濟日報》（收費閱讀）專欄「會笑媽媽」，原題為「倫敦理想地區」。

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