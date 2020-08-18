​【新冠肺炎】香港郵政將替3,800名前線員工檢測　料檢測會於採集樣本後兩天內完成

▲ 香港郵政將替3,800名前線員工檢測。（資料圖片）

​香港郵政今日（18日）宣布，將於8月20及21日分批安排負責郵件派遞、外勤及郵政局櫃位約共3,800名前線員工接受病毒病檢測。行政長官於8月7日公布把特定群組檢測計劃擴展至各政府部門經常接觸公眾的前線員工，包括香港郵政前線員工。

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香港郵政已透過既定的採購程序，徵求合規格的檢測承辦商提供是次檢測服務。該服務合約由香港分子病理檢驗中心投得，將負責提供一站式檢測服務。是次檢測將採用鼻咽拭子採樣方式，檢測承辦商會派員到香港郵政為員工採集樣本，再將樣本送往其化驗室進行檢測，並將檢測結果通知香港郵政。是次為香港郵政約共3,800名前線員工進行的病毒檢測預計會於採集樣本後兩天內完成。

發言人表示檢測承辦商只會持有檢測樣本的序號，不會獲得及備存員工的個人資料。檢測結果將經由香港郵政通知員工。

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責任編輯：郭家穎