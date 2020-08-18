【減肥大作戰】280磅女子為減肥做胃繞道手術　致持續腹痛皮包骨需服40種藥物

▲ 女子做胃繞道手術減肥，結果導致皮包骨、營養不良。

減肥也要健康！英國一名58歲女子體重一度高達280磅（約127公斤），為了變瘦，她決定接受胃繞道手術，結果幾乎每天生病，翌年更瘦至皮包骨，甚至要服用40種藥物。

據英國太陽報報道，該名女子Julie Dunbar因出現精神問題，需服用藥物，但同時令她經常感到肚子餓，導致身形暴脹。她曾試過做水上帶氧運動、節食，但也無效，而且愈來愈肥。

結果她花了1.1萬英磅（約11.2萬港元）接受胃繞道手術，切除70%胃部及2/3腸道。惟手術後幾小時，她已開始感到不適，每天也感到嚴重腹痛，「我每次吃飯後，也很不舒服，身體響起警號。」

翌年她體重跌了2/3，而且營養不良，身體缺乏維他命，坦言：

鏡中的人不像我。我從沒試過變到骨瘦如柴，你可以看到我的骨頭都凸起來了。很恐怖，甚麼地方我也不想去。

經過六星期的治療後，她依然嚴重受手術副作用影響，感覺「快要死了」，需向營養師求助，並接受第二次腸手術。現在，她每天熱量攝取為5000卡路里，是一般女性兩倍，並要服用40種不同的藥物。事後她表示，沒想過胃繞道手術會帶來如此可怕的後果。

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責任編輯：羅嘉欣