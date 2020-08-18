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【安心富貴】黃心穎半年零工作依然富泰　被揭與擁千萬物業泥拍拖半年

娛樂 12:23 2020/08/18

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

黃心穎被指與RubberBand鼓手泥鯭暗撻近半年。

「安心事件」由爆出至今約年半，馬國明放開被背叛之痛，與湯洛雯拍拖，而且公開戀情後二人不時放閃，另一主角黃心穎亦傳她有著落。黃心穎與RubberBand鼓手泥鯭雖然一直否認拍拖，可是今日（8月18日）有媒體踢爆二人已暗撻半年。

因「安心事件」令形印象直插谷底的黃心穎縱然已停工16個月，不過她生活依舊富泰，仍然一身名牌打扮。據悉，原來緋聞男友泥鯭擁有價值近千萬居屋，雖然未稱得上是富豪，可是也可說不愁生活。

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黃心穎跟愛犬。（取自instagram）

黃心穎泥鯭關係非淺

黃心穎於去年4月16日爆出「安心事件」，背男友馬國明與人夫許志安偷情，形象直插谷底全面停工避走海外，返港後的黃心穎未有復出幕前被TVB雪藏沒工作，可說「失業」近年半。

不過，心穎回港後不時在社交平台分享生活點滴，她亦成為媒體報道的目標。

在去年2月，有媒體收到讀者爆料，拍到黃心穎與樂隊RubberBand成員泥鯭逛大型寵物店，二人有傾有講，泥鯭更幫忙推購物車、搬戰利品等。

當事二人否認拍拖，堅稱只是朋友，及至六月，泥鯭又被媒體發現陪黃心穎帶愛犬睇獸醫，頻頻見面，可見二人關係非淺。

RubberBand成員泥鯭同是愛狗之人。（取自instagram）

黃心穎愛名牌

可是今日有媒體指，黃心穎其實暗撻泥鯭已近半年，事緣有鄰居向媒體報料稱，男方近半年間不時出現於大廈，更有人目撃二人曾行逛附近的超市。

至於停工近16個月的黃心穎生活依然富泰。

事實她向來喜歡於IG屬名牌，「安心事件」發生前曾大晒7萬元Hermès Birkin Bag及名錶。而近日媒體亦拍得心穎依然周身名牌，揹著Gucci包包逛街。

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黃心穎不時愛於IG晒名牌。（取自instagram）

泥鯭擁千萬物業

而原名黎萬宏的泥鯭，是樂隊RubberBand的鼓手，因外型酷似商台DJ林海峰而廣為人知。

泥鯭亦被媒體「起底」，入行前任職程式設計員的泥鯭出身小康之家，他跟家人早年購入近600呎的居屋王富榮花園，而物業已升值近千萬元。雖然未算富豪，但起碼擁有值千萬的物業。

至於黃心穎雖然在2017年上車購入啟德天寰500呎單位，不過只付首期未「甩身」，每月供款約3萬元。而她現租住油塘單位，月租約2萬元。

二人於2016年已相識。（取自instagram）

泥鯭跟心穎看似風馬牛不相及，其實早於2016年，黃心穎instagram曾放上一張大合照，泥鯭則於合照後方不起眼處。

黃心穎當時寫道：「即興九唔搭八組合，想聽嗎？成員包括：泥鯭 Rubberband，On仔 C AllStar，小胡 Yellow，心穎，King C AllStar #一齊jam歌好好玩。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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