【新冠肺炎】袁國勇：距冬季或現爆發僅餘2個多月　籲港府做好邊境防控等措施

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續未見平息，港府昨再延長限聚令及禁晚市堂食等措施，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇認為現時每日宗數仍維持於40至70宗之間，如放寬措施將令病毒重新開始傳播，形容是自找麻煩；又指是次第三波疫情是一個好教訓，予本港可為冬天疫情再爆發做好準備。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日接受商台訪問時提到，病毒有機會於短距離間有空氣傳播，所有會除口罩的地點都是高危控制點，認為如要放寬晚市堂食，個案數目需要回落到單位數；而重開食肆前亦需先有措施應對，例如增加食肆空氣流動速度，將空氣過濾或消毒等。

他又指出，研究發現，說話聲音越大，放出和吸入的病毒數目亦會特別高，建議市民在食肆期間，要控制聲量，並要盡量縮短脫下口罩的時間，可以防止病毒傳播；又透露食環署已做好多功夫，希望有措施可以出台。同時，亦要在外傭宿舍、休息室和卡拉OK等地方，提高室內空氣流量和質素。

被問到港府全民檢測安排，袁國勇直言全民檢測應於疫情大爆發時做，現時時機已過，惟今次第三波是一個好教訓，讓香港可以為冬天疫情再爆發做好準備，現時距離冬季疫情或再爆發約僅2個多月，當局需做好應對，包括邊境防控、制訂食肆等高危場所防疫措施，及擴大派樣本瓶範圍，才可以免復工復課後再現疫情爆發。

他續指，按檢測數據分析，早前市民自行到政府診所留樣本的病毒陽性率為0.25%，算是高的數字，而為無病徵的士司機檢測病毒陽性比率僅0.03%；顯示市民自願檢測陽性率高出8倍，認為當市民發現自己身體有問題或有需要時檢測，是最有效的方法追蹤個案。

袁國勇建議當局容許市民，可以按需要到18區80間政府門診、甚至牙醫診所取樣本瓶做檢測，再送到不同的化驗室化驗；又呼籲市民要紀錄14天行蹤，包括用手機拍攝曾坐過的交通工具車牌號碼，曾光顧食肆地址聯絡等，萬一確診亦可以有助衞生防護中心追蹤跟進。

袁國勇預計，即使疫苗研發成功，香港亦不會在今年能安排接種，預計要9個月後才有機會安排。

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責任編輯：陳正怡