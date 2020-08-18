【外傭渴市】僱傭公司列現成外傭5大「擇偶條件」　要求獨立房間底薪5,000以上

▲ 疫情下現成外傭搶手，紛紛坐地起價。

受新冠肺炎疫情影響，不少海外傭工未能如期到港，即使到港後，也要接受病毒測試及14天隔離，因此本地完約或斷約的外傭都有價有市，較以往挑剔。有僱傭公司近日就列出外傭的5大「擇偶條件」，供僱主參考，當中要求獨立房間、不喜有年幼小孩、長者等。

有僱傭公司在facebook專頁以「大量外傭供應」為題發帖，指出不少僱主在疫情期間，被已想聘用的工人姐姐放飛機，而有很多海外傭工未能如期到港，導致很多家庭都轉戰本地市場，因此為僱主列出外傭的要求：

▲ 有僱傭公司列出外傭5大「擇偶要求」。（facebook截圖）

1. 獨立房間，因為要有私隱，如果有獨立廁所或許可以加分。

2. 底薪5000元以上，如果是斷約工人或可以傾到4630元，然而僱傭公司指出，曾有僱主出6000元，也被外傭姐姐一口拒絕，因此要看緣分和運氣。

3. 沒有老人家最好。

4. Share work（即有其他外傭一同工作）普遍拒絕率90%以上。

5. 最好是1個小朋友的家庭，但如果年齡少於5歲，又或多於一個小朋友，外僱亦有機會再考慮。

不少網民看過後，都紛紛表示要求離譜，「係我請你，定你請我？」、「我還是自己照顧小朋友吧！」、「香港人好慘，要俾錢又要俾人嫌棄，最後又要受氣」。

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責任編輯：王明芳