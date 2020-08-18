【救救動物】堅信吃貓肉能增強性能力避開不幸　越南貓肉市場猖狂年殺百萬貓

▲ 越南貓肉市場日漸猖狂，一年殺超過百萬隻貓 。

越南人相信吃貓肉可以避免不幸，亦能增強性能力，一道以貓肉烹煮的菜式「小老虎」大受歡迎。有動物保護組織揭發，當地商人為滿足不斷上升的貓肉需求，甚至偷走家貓，每年估計有超過100萬貓咪被送到貓肉市場！

商人偷走家貓送往屠宰場

動物保護組織FOUR PAWS及Change For Animals Foundation發表調查報告，揭發越南貓肉市場的情況，數以百萬計的貓味慘被殘忍殺害，當中甚至包括家貓。越南養貓人數增多，但對貓肉的需要亦同時上升。報告指出，貓肉的來源是有人從街頭、甚至住宅偷走貓咪，並送到屠宰場。亦有部份貓咪是從中國走私而來。

▲ 貓咪被關在衛生情況欠佳的地方。（網上圖片）

組織內的獸醫Dr.Katherine Polak指出，在屠宰場的貓咪很多都戴上頸圈，明顯有人飼養。

調查期間，我們遇到很多焦急萬分，不斷尋找愛貓的主人。當局對這些情況視而不見，正因為他們是貓肉市場的既得利益者，他們不僅會收取屠宰場賄款，更是買家。

報告又指出，貓肉的運送及屠宰過程都極不衛生，擔心會對公共衛生造成很大隱憂，有可能傳播狂犬病，或有其他人畜共通病毒的潛在風險。

相信吃貓肉抵禦厄運

在越南，狗肉交易是合法的，貓肉交易則有明文禁止。不過該法例於今年1月被撒銷，令到當地貓肉市場有擴大的趨勢，估計每年有逾一百萬隻貓咪受害。越南北部一道以貓肉烹煮的菜式「小老虎」（little tiger）更是非常受歡迎。

越南人深信，每個月初吃貓肉可以抵禦厄運，同時還能夠增強性能力。他們甚至相信吃貓咪後，能得到貓咪的敏捷度。商販希望貓咪的肉緊實，因此會淹死牠們以分泌腎上腺素，令肉質更好，非常殘忍。

▲ 以貓肉烹煮的菜式「小老虎」（little tiger）。（影片截圖）

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責任編輯：熊詠思