【新冠肺炎】33歲港男康復3個月後歐遊再感染　袁國勇：病毒變種屬其中可能性

▲ （經濟日報資料圖片）

衞生防護中心昨日提及第564宗確診的33歲男病人，4月中康復出院至近日再訪經倫敦到西班牙旅行，返港時檢出對新冠病毒呈陽性。港大微生物學系講座教授袁國勇指，即使有抗體，冠狀病毒可於人類鼻腔作低繁殖，相信病人重新感染機會較大，或因病毒變種、病人抗體維持時間很短有關。

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港大微生物學系講座教授袁國勇接受商台訪問時解釋，以往從疫苗的動物測試中發現，即使為猴子注射疫苗，每4隻猴子中亦有1隻的鼻腔內，發現有病毒產生，但身體的抗體無問題，有理由相信是次患者是再次感染，所以無病徵。

他稱，病人出院至今已事隔3個月，「復陽」與再感染的情況不同，「復陽」及繼續陽性個案，患者體內病毒數量一直下跌，患者血液中的抗體於約4至6星期出現，病毒於體內最多維持6星期便會消失，只是仍然存活在體內一個較長的時間。

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袁國勇續指，該患者病毒載量偏高，相信並非病毒殘留，較大機會是在歐洲再次受到感染，而據以前傷風引起的冠狀病毒，感染後不是有永久免疫力，有機會幾個月後再受感染，但第二次感染通常無病徵或輕微病徵，但仍然可以在人群間傳播病毒。

他稱，另一可能性是病毒已於歐洲變種，令病人本身免疫無法完全保護，致無病徵感染，需要將患者首次感染的樣本，與現時樣本作基因測試和基因排序，才能清楚病毒改變有多大，是否足以導致患者免疫系統所產生的抗體免疫效果失去。

不過他提到，除非是長期病患者，否則再感染的人士，情況亦不會太嚴重，病毒不會攻擊患者內臟、肺部及心臟等；又重申現時對新冠病毒的認識很少，形容這種病毒好聰明，有沒有疫苗能杜絶病毒傳播鏈，仍有待科學家證實。

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責任編輯：陳正怡