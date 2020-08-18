【正能量】患ADHD日本藝術家樹葉雕刻展奇技　藉以提升專注力兼鼓勵同路人

▲ 就是這幅以水族館為題的作品引起更多人的關注，當中的魚群及人物都雕得非常細緻。（圖片取自IG）

日本藝術家Teriyaki自小患有ADHD專注力不足及過度活躍症，自今年一月起，他想到用樹葉來創作，每天製作一幅需要高度專注力才能完成的樹葉雕刻作品，並上載到社交平台跟大家分，希望藉此改善自己因患病而帶來的無力感，亦可鼓勵同樣患有ADHD的病友，而最近一幅以水族館為題的作品更備受廣傳。

▲ Teriyaki很喜歡吃松露，他便描繪出人類利用豬來搜尋松露的過程。（圖片取自IG）

▲ 他應粉絲的要求，把家人和寵物也放在作品中。（圖片取自IG）

日本藝術家Teriyaki自小患有ADHD專注力不足及過度活躍症，為了克服患病帶來的問題，他決心向藝術方面發展，最後成功當上畫家。

不過，他認為ADHD這個疾病會對自己的創作帶來障礙，為了進一步訓練自己的專注力，他想到了葉雕創作，就是在葉子上雕出圖案，由於每塊葉子的面積有限，而在雕刻的過程中葉子容易損毀，因此需要相當耐性和專注力，這對於一個ADHD患者來說無疑是一項極大的挑戰。

▲ 因為一晚失眠，Teriyaki在數綿羊望能入睡之際，便雕出了此作品。（圖片取自IG）

▲ 蛋黃哥是Sanrio的卡通角色之一，此創作是來自Teriyaki跟一企業的合作計劃。（圖片取自IG）

Teriyaki表示曾經因為只能做被告知的事情而感到慚愧，但藝術創作卻讓他重拾自信。他覺得自己看事物的角度跟正常人有點不一樣，於是便把自己的感受透過葉雕來表達。他會把日常生活中的事物或思緒作為題材，例如吃飯的時候想到默默耕耘的農夫，便製作了一個有多隻家禽的農田以向農夫們致謝；他忽然驚覺鰻魚開始瀕臨絕種，可能因為人類過度撈捕和食用所致，所以製作了一幅有關鰻魚的作品。

▲ 對於太複雜的圖案，Teriyaki會先做一個紙雕草圖。（圖片取自IG）

▲ 他的作品並非清一色的綠，他偶爾也會為葉子上色。（圖片取自IG）

他自今年一月起開始了葉雕藝術，社交平台上已上載了接近200幅作品，他亦會應粉絲的要求去創作，而最近一幅以水族館為題的作品就引起話題，因為當中的魚群及人物都雕得非常細緻，有興趣的朋友可到他的IG欣賞。

記者︰梁靜詩