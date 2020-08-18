【不斷更新】天文台：熱帶風暴海高斯集結在香港之東南約290公里【附預測路徑連結】

▲ （天文台截圖）

香港天文台發出最新熱帶氣旋警報一號戒備信號，現正生效，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。該熱帶氣旋位於南海東北部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，天文台會在今日下午至黃昏考慮發出三號強風信號，有關熱帶氣旋預測路徑，即看:【下一頁】

【颱風路徑】預測路徑不用看外國氣象網站? 本地電腦預報系統即時知移動路徑【附連結】

【13:00】在下午1時，熱帶風暴海高斯集結在香港之東南約290公里，即在北緯20.5度，東經116.2度附近，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部並逐漸增強，移向廣東西部沿岸。

【12:00】在正午12時，熱帶風暴海高斯集結在香港之東南約310公里，即在北緯20.4度，東經116.3度附近，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部，移向廣東西部沿岸。

▲ 海高斯明日會在廣東西部沿岸登陸。（天文台圖片）

【11:45】海高斯的外圍雨帶正影響廣東沿岸。按照現時預測，海高斯會稍為增強，並會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。預料本港風勢會在今日下午較後時間逐漸增強，海面會有大浪及湧浪。天文台會在下午二時至四時考慮發出三號強風信號。

天文台預測本港地區下午及今晚天氣大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。吹和緩至清勁東至東北風，風勢逐漸增強。海面有大浪及湧浪。展望明日有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大。海面有大浪及湧浪。星期四仍然有驟雨。接近週末驟雨減少。

▲ （天文台圖片）

熱帶氣旋海高斯明日會在廣東西部沿岸登陸。受其影響，廣東沿岸會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海面有湧浪。隨著高空反氣旋增強，接近週末中國東南部天色稍為好轉。預料一道廣闊低壓槽會在下週初影響廣東沿岸。

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記者：郭家穎